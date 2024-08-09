Дрон Служби безпеки України (СБУ) знищив ще один російський вертолів у Курській області Росії, повідомляють джерела Kyiv Post в СБУ у п'ятницю, 9 серпня.

“Служба Божа відпрацювала ще одну ціль за допомогою fpv-дрона у «Курській народній республіці». На відео видно, як безпілотник ЦСО «А» Служби безпеки вражає вертоліт в момент його польоту”, - сказав наш співрозмовник на умовах анонімності.

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Цей випадок не єдиний – раніше СБУ вже знищила ворожий вертоліт за допомогою дрона. Такі спецоперації є унікальними для воєнної історії. 

Джерела Kyiv Post в СБУ тоді підтвердили, що бійці підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ успішно збили російський вертоліт Мі-28 за допомогою безпілотника дальнього радіусу дії над Курською областю у вівторок, 6 серпня.

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