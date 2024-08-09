Внаслідок удару – найімовірніше, з установок HIMARS – по російських військах у ніч проти 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів.
Про це повідомив білоруський Телеграм-канал NEXTА Live.
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Удар по селу Октябрське Курської області – подробиці
На ранкових кадрах розбитої російської колони, опублікованих NEXTА Live, є спалені вантажівки та розкидані тіла російських солдатів.
Кожна з таких вантажівок може перевозити до 35 військових у повному спорядженні.
14 знищених транспортних засобів могли перевозити від 200 до 490 солдатів. Це означає, що удар призвів до однієї з найбільших разових втрат для збройних сил РФ від початку повномасштабної війни.
Серед цих військових могли бути строковики. NEXTА Live припускає, що колону могли відправити для стримування українського наступу в Курській області.
NEXTА Live також опублікувало відео розбитої колони.
Російські блогери тим часом висловлюють обурення тактикою, яку застосовує російське командування, та вже поширюють дані про знищення 14 Уралів і КАМАЗів з піхотою РФ і вказують, що удару, найімовірніше, завдали ракетні установки HIMARS.
А відомий російський військовий блогер Юрій Подоляка, на своєму Telegram-каналі написав «Скільки ще? Війна вже третій рік, а дехто все ще наполягає на тому, щоб рухатися колонами в прифронтовій зоні».
Атака на Курську область – що треба знати
Із 6 серпня населені пункти Курської області Росії, за інформацією ЗМІ, місцевої влади Росії, а згодом і за заявами Міноборони РФ, атакували українські війська.
За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися вглиб області вже щонайменше на 35 км.
Російські війська, схоже, не робили спроб утримати та захистити міста під час наступу.
Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська "продовжують знищувати" українські підрозділи авіацією, ракетами та артилерією.
ЗСУ зосередилися на містечку з населенням 5 000 мешканців Суджа, стратегічно важливому центрі, розташованому близько восьми кілометрах від кордону з Україною, повідомили у Франс Пресс (AFP).
Російський мілблогер Юрій Подоляка зазначив, що "Суджа повністю втрачена".
Сполучені Штати сприймають бої в Курській області Росії як метод України захиститися від атак РФ.
Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Пітер Стано зазначив, що Україна має законне право захищатися від Росії, зокрема, завдаючи ударів по росіянах на їхній території.
Українська сторона поки офіційно не коментувала події в Курській області.