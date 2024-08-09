Внаслідок удару – найімовірніше, з установок HIMARS – по російських військах у ніч проти 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів.

Про це повідомив білоруський Телеграм-канал NEXTА Live.

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Удар по селу Октябрське Курської області – подробиці

На ранкових кадрах розбитої російської колони, опублікованих NEXTА Live, є спалені вантажівки та розкидані тіла російських солдатів.

Фото: білоруський Телеграм-канал NEXTА Live

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Кожна з таких вантажівок може перевозити до 35 військових у повному спорядженні.

14 знищених транспортних засобів могли перевозити від 200 до 490 солдатів. Це означає, що удар призвів до однієї з найбільших разових втрат для збройних сил РФ від початку повномасштабної війни.

Фото: білоруський Телеграм-канал NEXTА Live

Серед цих військових могли бути строковики. NEXTА Live припускає, що колону могли відправити для стримування українського наступу в Курській області.