Українське керівництво звернулось до США за дозволом на використання ATACMS для ударів по території Росії після вторгнення ЗСУ в Курську область. Це може дозволити Києву утримувати частину Курська протягом певного часу, пише Тhe Washington Post з посиланням на одного з радників президента Володимира Зеленського, який захотів залишитись анонімним.

Для чого ATACMS під час наступу в Курській області

Далекобійні ракети планується використовувати для ураження російських військових аеродромів, з яких російські літаки здійснюють бомбардування позицій українських сил. За словами джерела видання, таке політичне рішення допоможе ЗСУ зберегти контроль над територіями Курської області.

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“Це дасть їм важелі впливу, необхідні для переговорів з Росією - ось про що йдеться", - сказав радник Зеленського.

Також співрозмовник видання повідомив, що за три дні операції в Курській області українські військові захопили близько 100 квадратних кілометрів території і взяли в полон сотні російських солдатів. Вони також контролюють газовимірювальну станцію «Суджа», яку використовує «Газпром» для постачання пального в Європу.

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Більше по темі СБУ знову підбила російський вертоліт в Курській області - відео Дрон СБУ знищив російський вертоліт у Курській області. Це вже друга успішна спецоперація, що підкреслює ефективність безпілотних атак, повідомляють джерела Kyiv Post.

Він зазначив, що цього разу Україна залучила набагато більше військ, ніж під час попередніх рейдів, коли переважно діяли добровольці, більшість з яких були росіянами.

Як припускає голова Генштабу РФ Валерій Герасимов, у наступі можуть брати участь близько 1000 військових з елітних штурмових бригад, оснащених західною бронетехнікою та танками. Це свідчить про значне посилення сил. Однак важливо також враховувати, що такі операції можуть викликати певні ризики та потребують ретельного планування для досягнення максимального ефекту.

Російське військове керівництво було здивоване несподіваним марш-кидком ЗСУ в Курській області. Герасимов пообіцяв президенту Росії Владіміру Путіну відбити Курську область після втрати десятків сіл та ключової станції «Газпрому».

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“Операція буде завершена розгромом противника і виходом на державний кордон”, - сказав російський генерал.

Попри перекидання резервів російського Міноборони в Курську область, ЗСУ змогли продовжити наступ.

Деякі військові експерти вважають, що наступною метою українських військ може стати Курська АЕС. До станції, яка забезпечує енергією 19 регіонів Центрального федерального округу (ЦФО), залишилося близько 30 км. Разом з тим охорону АЕС наразі забезпечують лише жінки, як повідомляють «Важливі історії» з посиланням на працівника станції. За його словами, керівництво станції не має плану на випадок атаки, а працівників не інструктували щодо подальших дій.

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Бої в Курській області - що відомо

Починаючи з 6 серпня у населені пункти Курської області РФ, за інформацією ЗМІ, місцевої влади Росії, а згодом і за заявами, що почали надходити від Міноборони РФ, опинилися під атакою ЗСУ.

Українські сили просунулися на 35 км у Росії, повідомив у четвер Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на місцевих військових блогерів, які наголосили, що російські війська, схоже, не робили спроб утримати та захистити міста під час наступу українців.

У четвер Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська «продовжують знищувати» українські підрозділи авіацією, ракетами та артилерією.

Українське просування зосередилося на стратегічно важливому центрі Суджа – містечку з населенням 5 000 мешканців, розташованому приблизно у восьми кілометрах від українського кордону, повідомила агенція Франс Пресс (AFP), посилаючись на публікації в соцмережах.