Сполучені Штати сприймають бої в Курській області Росії як метод України захиститися від атак РФ, повідомила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Реакція США на бойові дії в Курській області – подробиці
За словами Сінгх, США від самого початку повномаштабної війни підтримували Україну в її захисті від російських атак.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Сінгх наголосила, що українці вживають заходів, щоб захистити себе від атак, які стаються з регіону Курської області. Такий захист відповідає політиці США стосовно того, де ЗСУ можуть використовувати надану американську зброю.
"Вашингтон не підтримує атак вглиб Росії, втім події в Курській області є радше вогнем у відповідь", – додала заступниця речника Пентагону.
Переглянути повне відео брифінгу можна тут:
Білий дім звертався до України через події в Курській області
Американські посадовці сконтактували з українськими колегами для "прояснення ситуації" в Курській області РФ.
Білий дім звернеться до України через події в Курській області
Водночас речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі заявив, що США не змінили свого рішення щодо дозволу Україні застосовувати американську зброю для боротьби з російською агресією лише біля кордонів.
Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Пітер Стано зазначив, що Україна має законне право захищатися від Росії, зокрема, завдаючи ударів по росіянах на їхній території.
У росмедіа 6 серпня почали з'являтися повідомлення про атаку ЗСУ на населені пункти в Курській області. Згодом схожі заяви почали надходити й від міноборони Росії.
Українська сторона поки офіційно не коментувала події в Курській області.