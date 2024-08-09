Сполучені Штати сприймають бої в Курській області Росії як метод України захиститися від атак РФ, повідомила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Реакція США на бойові дії в Курській області – подробиці

За словами Сінгх, США від самого початку повномаштабної війни підтримували Україну в її захисті від російських атак.

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Сінгх наголосила, що українці вживають заходів, щоб захистити себе від атак, які стаються з регіону Курської області. Такий захист відповідає політиці США стосовно того, де ЗСУ можуть використовувати надану американську зброю.

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"Вашингтон не підтримує атак вглиб Росії, втім події в Курській області є радше вогнем у відповідь", – додала заступниця речника Пентагону.

Переглянути повне відео брифінгу можна тут: