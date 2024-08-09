Сполучені Штати сприймають бої в Курській області Росії як метод України захиститися від атак РФ, повідомила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Реакція США на бойові дії в Курській області – подробиці

За словами Сінгх, США від самого початку повномаштабної війни підтримували Україну в її захисті від російських атак.

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Сінгх наголосила, що українці вживають заходів, щоб захистити себе від атак, які стаються з регіону Курської області. Такий захист відповідає політиці США стосовно того, де ЗСУ можуть використовувати надану американську зброю.

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"Вашингтон не підтримує атак вглиб Росії, втім події в Курській області є радше вогнем у відповідь", – додала заступниця речника Пентагону.

Переглянути повне відео брифінгу можна тут:

Білий дім звертався до України через події в Курській області

Американські посадовці сконтактували з українськими колегами для "прояснення ситуації" в Курській області РФ.

Білий дім звернеться до України через події в Курській області
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Водночас у Єврокомісії визнали законне право України захищатися, зокрема, на території РФ.

Водночас речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі заявив, що США не змінили свого рішення щодо дозволу Україні застосовувати американську зброю для боротьби з російською агресією лише біля кордонів.

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Пітер Стано зазначив, що Україна має законне право захищатися від Росії, зокрема, завдаючи ударів по росіянах на їхній території.

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У росмедіа 6 серпня почали з'являтися повідомлення про атаку ЗСУ на населені пункти в Курській області. Згодом схожі заяви почали надходити й від міноборони Росії.

Українська сторона поки офіційно не коментувала події в Курській області.

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