Сьогодні, 9 серпня, російські сили вдарили по торговельному центру в Костянтинівці. Наразі відомо про 14 загиблих та 43 поранених.

Удар росіян по супермаркету в Костянтинівці – подробиці

Внаслідок влучання у ТЦ у Костянтинівці знищено відділення «Нової пошти». Поранення зазнав один співробітник компанії, повідомила пресслужба компанії.

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«Сьогодні у м.Костянтинівка через ворожий обстріл знищений ТЦ, де знаходився супермаркет та відділення «Нової пошти». Усі співробітники, які були в цей час у відділенні, а також клієнти, живі», - йдеться в повідомленні.

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Одного співробітника із легкою контузією забрали в лікарню, йому надається уся необхідна допомога.

У відділенні зберігалось близько 1 500 посилок, частина з них вціліли. Клієнтам буде відправлено смс-сповіщення щодо нового місця отримання відправлень.

За згорілі посилки «Нова пошта» компенсує клієнтам повну оголошену вартість.

У ДСНС повідомили, що внаслідок російського обстрілу Констянтинівки вже виявлено 11 загиблих та 44 поранених.

"Попередньо відомо, що для обстрілу окупанти використали ракету Х-38. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі", - йдеться у повідомленні.