Сьогодні, 9 серпня, російські сили вдарили по торговельному центру в Костянтинівці. Наразі відомо про 14 загиблих та 43 поранених.
Удар росіян по супермаркету в Костянтинівці – подробиці
Внаслідок влучання у ТЦ у Костянтинівці знищено відділення «Нової пошти». Поранення зазнав один співробітник компанії, повідомила пресслужба компанії.
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«Сьогодні у м.Костянтинівка через ворожий обстріл знищений ТЦ, де знаходився супермаркет та відділення «Нової пошти». Усі співробітники, які були в цей час у відділенні, а також клієнти, живі», - йдеться в повідомленні.
Одного співробітника із легкою контузією забрали в лікарню, йому надається уся необхідна допомога.
У відділенні зберігалось близько 1 500 посилок, частина з них вціліли. Клієнтам буде відправлено смс-сповіщення щодо нового місця отримання відправлень.
За згорілі посилки «Нова пошта» компенсує клієнтам повну оголошену вартість.
У ДСНС повідомили, що внаслідок російського обстрілу Констянтинівки вже виявлено 11 загиблих та 44 поранених.
"Попередньо відомо, що для обстрілу окупанти використали ракету Х-38. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі", - йдеться у повідомленні.
У Офісі Генпрокурора повідомляли, що кількість загиблих унаслідок удару російських військ по Костянтинівці Донецької області зросла до 11, також відомо вже про 37 поранених.
Ворожим ударом у місті пошкоджені торгові приміщення, житлові будинки й автотранспорт.
На місці події працюють правоохоронці та рятувальники, розбір завалів триває.
Уточнення наслідків влучання засобів ураження по місту та кількості постраждалих не завершене.
"Щонайменше 7 людей поранені – такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки", – повідомив Філашкін.
За його словами, ворог обстріляв місто зі ствольної артилерії та поцілив у супермаркет.
"Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян", – наголосив Філашкін.
Один із поранених наразі перебуває у важкому стані, лікарі борються за його життя.
На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідні служби.
Згодом очільник ОВА повідомив, що кількість поранених зросла до 17, а також надійшли повідомлення про двох загиблих.
Пізніше Президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграм-каналі повідомив уже про 24 постраждалих і 4 загиблих унаслідок удару по Костянтинівці.
"Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей", – наголосив Зеленський.
Він також уточнив, що окрім супермаркету ушкоджень зазнало ще й поштове відділення.
Удари по Костянтинівці – що відомо
25 липня росіяни "Смерчами" вдарили по Костянтинівці, через що руйнувань зазнали 7 приватних будинків і 2 автівки. А в ніч проти 26 липня місто зазнало артилерійського обстрілу, унаслідок чого пошкоджені дві приватні оселі, нежитлові приміщення й газогін.
23 липня по Костянтинівці вдарили трьома керованими бомбами "УМПБ Д-30 СН", через що поранені 4 цивільні особи.
А 22 липня по місту вдарили двома керованими бомбами "УМПБ Д-30 СН".