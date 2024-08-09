Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив, що Кабмін ухвалив постанову, яка звільняє митні органи від необхідності надавати забезпечення сплати митних платежів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Кабмін скасував обмеження при ввезенні енергообладнання - що відомо

"В Україні вже діє закон про те, що енергообладнання завозиться без мита й ПДВ. Сьогодні затверджуємо постанову, яка прибирає непотрібні обмеження при ввезенні такого обладнання. Зокрема, митним органам більше не потрібно буде надавати забезпечення сплати митних платежів", - зазначив Шмигаль.

Advertisement

За словами українського прем'єра, спрощення процедури необхідне, аби потрібне для української енергетики обладнання максимально швидко, без жодних затримок та додаткових платежів завозилося в Україну.

Водночас Шмигаль поінформував, що уряд сьогодні ухвалив рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах.

"Йдеться насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії. Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними", - пояснив він.

Advertisement

Скільки Україні треба коштів для забезпечення стійкості енергосистеми

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що для побудови стійкої до можливих російських атак енергосистеми Україна у найближчі роки має збудувати понад 12 ГВт потужностей, що коштуватиме 12-13 млрд євро.

Йдеться саме про балансувальний сегмент української генерації та альтернативну енергетику.

Як зазначав раніше Кудрицький, є причини очікувати, що найскладніший період літа вже позаду, оскільки спека спала й відповідно зменшилося споживання електроенергії.

4 червня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації через російські обстріли.