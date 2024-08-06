Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що для побудови стійкої до можливих російських атак енергосистеми Україна у найближчі роки має збудувати понад 12 ГВт потужностей. Це коштуватиме 12-13 млрд євро.

Про це він заявив під час конференції «Децентралізована генерація: нові можливості для бізнесу та громад», передає кореспондент Укрінформу.

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Україна повинна зробити акцент на розосередженні потужностей - подробиці

На думку Кудрицького, звернули увагу треба не на спорудженні великих електростанцій, які РФ легко зруйнувати кількома ракетами, а на децентралізації, розосередженні потужностей.

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Зокрема, йдеться про балансувальний сегмент української генерації та альтернативну енергетику.

«Аби мати стійку до ворожих атак енергосистему, Україні у найближчі кілька років потрібно збудувати принаймні 4 ГВт потужностей нових вітрових електростанцій, 3,8 ГВт - СЕС, 1,4 ГВт потужностей газової генерації, 1,1 ГВт - потужностей нових ТЕС на біопаливі та 0,8 ГВт потужностей установок зберігання енергії. Щоб усе це збудувати, потрібно близько 12-13 млрд євро», - зазначив голова правління НЕК "Укренерго".

Він вважає, що зробити це без залучення приватних інвестицій неможливо. Тому потрібні економічні передумови, щоб зацікавити в побудові нової децентралізованої енергосистеми бізнес та громади.

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Найскладніший період літа для української енергетики вже минув - що відомо

Як зазначав раніше голова правління НЕК "Укренерго", є всі причини очікувати, що найскладніший період літа – вже позаду, оскільки аномальна спека спала і зменшилося споживання електроенергії.

На думку Кудрицького, якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій – то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів.

Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації - що варто знати

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації через російські обстріли.

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Водночас уряд сформував стратегію для відновлення та посилення енергосистеми, що містить зміцнення української ППО, ремонти обладнання й подальша розбудова захисту від дронів, децентралізація енергосистеми, міжнародна підтримка та співробітництво та енергоефективність і відповідальне споживання.