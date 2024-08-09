У четверту річницю президентських виборів 2020 року в Білорусі уряд Великої Британії запровадив санкції щодо семи фізичних та юридичних осіб. Зокрема, проти начальників різних виправних колоній у Білорусі.
Відповідні обмеження зазначені у пресрелізі.
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Британія ввела санкційні обмеження проти режима Лукашенка - що відомо
У Британії нагадали, що понад 40 000 громадян Білорусі затримано за сфабрикованими політичними звинуваченнями, громадянське суспільство та незалежні ЗМІ розтоптані, а режим не поважає демократію.
"Ми підтримуємо народ Білорусі та його прагнення до свободи й демократії, та закликаємо режим негайно та безумовно звільнити всіх політичних в’язнів", - заявив глава МЗС Великої Британії Девід Ламмі.
Зазначається, що до нового санкційного пакету включено чотирьох фізичних осіб – начальників різник виправних колоній у Білорусі.
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«Усі 4 особи брали участь, підтримували та сприяли вчиненню серйозних порушень прав людини, репресіям проти громадянського суспільства та демократичної опозиції, та вели діяльність, що підриває демократію та верховенство права в Білорусі», - заявили в британському уряді.
Також британський уряд запровадив обмежувальні заходи проти трьох компаній:
- ОАО «СтанкоГомель» - білоруський виробник верстатів, який експортує товари до Росії для використання в російському військовому промисловому секторі.
- ОАО «НИИЭВМ» - афілійована з урядом Білорусі компанія, яка веде бізнес в білоруському оборонному секторі.
- ООО «Рухсервомотор» - білоруський виробник верстатів, який експортує товари до Росії для використання в російському військовому промисловому секторі.
Окрім санкцій, Велика Британія також оголошує про виділення фінансування у розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів цього року на підтримку білоруських прав людини та ініціатив громадянського суспільства.
Це охоплює подальше фінансування Міжнародної платформи для Білорусі щодо притягнення винних до відповідальності – коаліції, яка збирає, перевіряє та зберігає докази грубих порушень прав людини, що є злочинами за міжнародним правом, вчинених білоруською владою.
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Рада ЄС застосувала санкції проти ще 28 осіб за участь у внутрішніх репресіях та порушеннях прав людини в Білорусі.
Санкції наклали проти двох заступників начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі.
ГУБОЗіК є одним із головних органів, який відповідає за політичні переслідування в країні, зокрема довільні та незаконні арешти й жорстоке поводження з активістами та членами громадянського суспільства.
Списки також містять різних представників судової влади, а саме прокурорів і суддів, які виносили вироки проти громадян, які протестували проти фальсифікації президентських виборів 2020 року або просто висловлювалися проти режиму Лукашенка.
До списку санкцій потрапила група таких давніх прихильників Лукашенка
- гендиректор найбільшого державного інформаційного агентства БелТА Ірина Акулович;
- екскерівник пресслужби Лукашенка Дмитро Жук;
- ведучий телепрограми "Сенат" на каналі СТВ;
- голова Молодіжної ради при Національних зборах Білорусі Микита Рачиловський.