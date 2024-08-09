У четверту річницю президентських виборів 2020 року в Білорусі уряд Великої Британії запровадив санкції щодо семи фізичних та юридичних осіб. Зокрема, проти начальників різних виправних колоній у Білорусі.

Відповідні обмеження зазначені у пресрелізі.

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Британія ввела санкційні обмеження проти режима Лукашенка - що відомо

У Британії нагадали, що понад 40 000 громадян Білорусі затримано за сфабрикованими політичними звинуваченнями, громадянське суспільство та незалежні ЗМІ розтоптані, а режим не поважає демократію.

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"Ми підтримуємо народ Білорусі та його прагнення до свободи й демократії, та закликаємо режим негайно та безумовно звільнити всіх політичних в’язнів", - заявив глава МЗС Великої Британії Девід Ламмі.

Зазначається, що до нового санкційного пакету включено чотирьох фізичних осіб – начальників різник виправних колоній у Білорусі.

Більше по темі ЄС запровадив санкції проти майже 30 осіб за участь у репресіях проти білорусів Їхні активи заморозять, а також заборонять в'їзд на територію Євросоюзу або проїзд через неї транзитом.

«Усі 4 особи брали участь, підтримували та сприяли вчиненню серйозних порушень прав людини, репресіям проти громадянського суспільства та демократичної опозиції, та вели діяльність, що підриває демократію та верховенство права в Білорусі», - заявили в британському уряді.

Також британський уряд запровадив обмежувальні заходи проти трьох компаній:

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- ОАО «СтанкоГомель» - білоруський виробник верстатів, який експортує товари до Росії для використання в російському військовому промисловому секторі.

- ОАО «НИИЭВМ» - афілійована з урядом Білорусі компанія, яка веде бізнес в білоруському оборонному секторі.

- ООО «Рухсервомотор» - білоруський виробник верстатів, який експортує товари до Росії для використання в російському військовому промисловому секторі.

Окрім санкцій, Велика Британія також оголошує про виділення фінансування у розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів цього року на підтримку білоруських прав людини та ініціатив громадянського суспільства.

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Це охоплює подальше фінансування Міжнародної платформи для Білорусі щодо притягнення винних до відповідальності – коаліції, яка збирає, перевіряє та зберігає докази грубих порушень прав людини, що є злочинами за міжнародним правом, вчинених білоруською владою.

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ГУБОЗіК є одним із головних органів, який відповідає за політичні переслідування в країні, зокрема довільні та незаконні арешти й жорстоке поводження з активістами та членами громадянського суспільства.

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Списки також містять різних представників судової влади, а саме прокурорів і суддів, які виносили вироки проти громадян, які протестували проти фальсифікації президентських виборів 2020 року або просто висловлювалися проти режиму Лукашенка.

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