Міністерство освіти та науки у співпраці з провідними істориками України розробило і затвердило Концептуальні засади реформування історичної освіти в системі загальної середньої освіти.
Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.
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Міністр зазначив, що рамковий документ визначає шляхи подальшого реформування історичної освіти та не вносить зміни в чинні накази МОН, модельні навчальні програми, підручники тощо.
"Надалі розробимо дорожню карту реформування історичної освіти та долучатимемо експертну спільноту на всіх подальших етапах упровадження змін, а вчителі отримуватимуть методичну підтримку", - уточнив Лісовий.
За його словами, реформування історичної освіти має на меті сформувати загальноосвітній україноцентричний курс історії з позицій викликів сучасності (можливі назви: «Історія: Україна і світ», «Історія України і світу»).
Як наголосив міністр, в умовах війни історичній освіті потрібно відповідати на політичні, економічні, соціальні та культурні виклики для консолідації української нації.
У концептуальних засадах пропонується представляти історію України та всесвітню як єдину хронологічну оповідь упродовж усього навчання.
Це допоможе учнівству розуміти історію України в глобальному контексті. Усунути дублювання, перевантаження обсягом та дроблення очікуваних результатів навчання.
Оскільки зараз навчальні програми спрямовані на вивчення учнівством надмірного за обсягом фактографічного матеріалу.
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В Україні розробили проєкт модельної навчальної програми "Захист України" для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. Оновлений проєкт предмета відображає реалії та виклики, з якими стикається Україна.
Програма буде однаковою для всіх учнів незалежно від статі й міститиме вивчення інноваційних технологій, інформаційної безпеки та домедичної допомоги.
Заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків повідомив, що для оновленого шкільного предмета "Захист України" передбачена закупівля низки обладнання.