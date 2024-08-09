Міністерство освіти та науки у співпраці з провідними істориками України розробило і затвердило Концептуальні засади реформування історичної освіти в системі загальної середньої освіти.

Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

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В Україні реформують викладання історії у школах - що відомо

Міністр зазначив, що рамковий документ визначає шляхи подальшого реформування історичної освіти та не вносить зміни в чинні накази МОН, модельні навчальні програми, підручники тощо.

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"Надалі розробимо дорожню карту реформування історичної освіти та долучатимемо експертну спільноту на всіх подальших етапах упровадження змін, а вчителі отримуватимуть методичну підтримку", - уточнив Лісовий.

За його словами, реформування історичної освіти має на меті сформувати загальноосвітній україноцентричний курс історії з позицій викликів сучасності (можливі назви: «Історія: Україна і світ», «Історія України і світу»).

Як наголосив міністр, в умовах війни історичній освіті потрібно відповідати на політичні, економічні, соціальні та культурні виклики для консолідації української нації.

У концептуальних засадах пропонується представляти історію України та всесвітню як єдину хронологічну оповідь упродовж усього навчання.

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Це допоможе учнівству розуміти історію України в глобальному контексті. Усунути дублювання, перевантаження обсягом та дроблення очікуваних результатів навчання.

Оскільки зараз навчальні програми спрямовані на вивчення учнівством надмірного за обсягом фактографічного матеріалу.

В Україні діти в 10 класі вивчатимуть озброєння та військову техніку - подробиці

В Україні розробили проєкт модельної навчальної програми "Захист України" для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. Оновлений проєкт предмета відображає реалії та виклики, з якими стикається Україна.

Програма буде однаковою для всіх учнів незалежно від статі й міститиме вивчення інноваційних технологій, інформаційної безпеки та домедичної допомоги.

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Заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків повідомив, що для оновленого шкільного предмета "Захист України" передбачена закупівля низки обладнання.

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