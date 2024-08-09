У столиці начальника речової служби однієї з військових частин підозрюють у спричиненні 25 млн грн збитків на закупівлі зимової форми.

Посадовець не перевірив відповідність товару стандартам Міноборони, повідомила Національна поліція.

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Начальник речслужби військової частини завдав збитків держбюджету - що відомо

У 2022 році між військовою частиною та приватною компанією був укладений договір на постачання форменого одягу. Кошти на закупівлю були виділені рішенням Київської міської ради.

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Під час приймання форми на баланс військової частини начальник речової служби не перевірив відповідність товару стандартам, визначеним Міністерством оборони, допустивши тим самим збитки на 25 млн грн.

Фігурант отримав підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби.

Йому загрожує від п’яти до восьми років ув'язнення.

Підприємцю, який здійснював постачання, правоохоронці вже висунули обвинувачення у співучасті в заподіянні збитків та легалізації трьох мільйонів гривень.

ОГП викрив зловмисницю з Мін'юсту, яка хотіла привласнити близько $120 тис. - подробиці

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Правоохоронці викрили співробітницю та її спільника під час передачі частини коштів. За ці кошти вона мала перенести дату розгляду його скарги до Офісу протидії рейдерства та посприяти у позитивному результаті її розгляду.

Головному спеціалісту відомства та її спільнику оголосили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.