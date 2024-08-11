Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті та щодо «витискання війни на територію агресора».

Про це він розповів у щоденному зверненні.

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«Сьогодні (10 серпня - ред.) кілька разів уже доповідав Головком Сирський - щодо фронту та наших дій і витискання війни на територію агресора», - сказав президент.

Витискання війни на територію РФ

Жодних деталей Володимир Зеленський не повідомив.

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Також він не уточнив чи йдеться про ситуацію у Курській області.

«Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість і гарантує саме такий тиск, який потрібен, - тиск на агресора», - додав Зеленський.