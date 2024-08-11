Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті та щодо «витискання війни на територію агресора». 

Про це він розповів у щоденному зверненні.

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«Сьогодні (10 серпня - ред.) кілька разів уже доповідав Головком Сирський - щодо фронту та наших дій і витискання війни на територію агресора», - сказав президент.

Витискання війни на територію РФ

Жодних деталей Володимир Зеленський не повідомив.

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Також він не уточнив чи йдеться про ситуацію у Курській області. 

«Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість і гарантує саме такий тиск, який потрібен, - тиск на агресора», - додав Зеленський.

Зеленський анонсував рішення, які обмежать Росію

Президент України подякував міжнародним партнерам за підтримку України. 

Володимир Зеленський нагадав, що цього тижня США оголосили про черговий пакет допомоги. Він зокрема включає ракети для Stringer, боєприпаси для Himars та артилерійські снаряди. 

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Зеленський також заслухав міністра оборони щодо постачання озброєнь та техніки армії.

«І дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності - і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції - сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир», - зауважив Володимир Зеленський. 

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Він анонсував, що Київ готує нові рішення, які обмежать РФ.

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