У ніч на 11 серпня російські війська атакувала Київ та область. 

Спочатку окупанти запустили у напрямку столиці балістичні ракети.

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За даними КМВА, це були Іскандер-М або північнокорейські KN-23. 

«Як і попередній раз, 6 днів тому, повітряні цілі (на кшталт Іскандер-М або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняло передмістя», - повідомили в адміністрації. 

Вночі над Києвом збили близько 10 «шахедів»

Паралельно пробитися до Києва намагалися ворожі дрони. У КМВА кажуть, що було близько десяти «шахедів». 

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«Всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України», - додали в КМВА. 

Попередню, руйнувань у Києві немає.

У Броварському районі загинули батько та син 

Як повідомили в ДСНС, у Броварському районі уламки ракети впали на приватні житлові будинки. 

Загинули 35-річний чоловік та його 4-річний син.

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СБУ залучила до операції мешканця столиці, якого викрила на підготовці до одного з підпалів.

Вони опинилися під завалами. Під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли мертвими.

Ще троє людей тяжко травмовані. 

Серед постраждалих - 13-річна дитина. 

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