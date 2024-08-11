У ніч на 11 серпня російські війська атакувала Київ та область.
Спочатку окупанти запустили у напрямку столиці балістичні ракети.
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За даними КМВА, це були Іскандер-М або північнокорейські KN-23.
«Як і попередній раз, 6 днів тому, повітряні цілі (на кшталт Іскандер-М або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняло передмістя», - повідомили в адміністрації.
Вночі над Києвом збили близько 10 «шахедів»
Паралельно пробитися до Києва намагалися ворожі дрони. У КМВА кажуть, що було близько десяти «шахедів».
«Всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України», - додали в КМВА.
Попередню, руйнувань у Києві немає.
У Броварському районі загинули батько та син
Як повідомили в ДСНС, у Броварському районі уламки ракети впали на приватні житлові будинки.
Загинули 35-річний чоловік та його 4-річний син.
СБУ затримала в Києві старшу агентку ГРУ РФ завдяки власному подвійному агенту
Вони опинилися під завалами. Під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли мертвими.
Ще троє людей тяжко травмовані.
Серед постраждалих - 13-річна дитина.