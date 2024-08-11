У ніч на 11 серпня російські війська атакувала Київ та область.

Спочатку окупанти запустили у напрямку столиці балістичні ракети.

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За даними КМВА, це були Іскандер-М або північнокорейські KN-23.

«Як і попередній раз, 6 днів тому, повітряні цілі (на кшталт Іскандер-М або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняло передмістя», - повідомили в адміністрації.

Вночі над Києвом збили близько 10 «шахедів»

Паралельно пробитися до Києва намагалися ворожі дрони. У КМВА кажуть, що було близько десяти «шахедів».

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«Всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України», - додали в КМВА.

Попередню, руйнувань у Києві немає.

У Броварському районі загинули батько та син

Як повідомили в ДСНС, у Броварському районі уламки ракети впали на приватні житлові будинки.

Загинули 35-річний чоловік та його 4-річний син.

Більше по темі СБУ затримала в Києві старшу агентку ГРУ РФ завдяки власному подвійному агенту СБУ залучила до операції мешканця столиці, якого викрила на підготовці до одного з підпалів.

Вони опинилися під завалами. Під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли мертвими.