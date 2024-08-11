Російські війська не припиняють обстрілювати Херсон та область.

Внаслідок ворожого удару в обласному центрі загинула літня жінка.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Через обстріл у Херсоні загинула 93-річна жінка. Вона отримала травми, несумісні з життям», - повідомив керівник ОДА Олександр Прокудін.

Окупанти атакують жителів Херсонщини з дронів

Двоє людей травмовані у селищі Кіндійка.

Росіяни атакували цивільних з БпЛА.

На момент удару постраждалі були на вулиці.

«Це - чоловік, 49 років та 55-річна жінка. В обох - контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Потерпілий дістав поранення плеча, у жінки - уламкове поранення ноги», - уточнили в ОДА.

Advertisement

У Антонівці під російський обстріл потрапила 72-річна місцева жителька.

У неї мінно-вибухова травма. Її госпіталізували.

Зранку ворог вдарив по селищу Велетенське. Там також постраждала літня жінка. Їй надали допомогу на місці.

Російська армія обстріляла Херсонелектротранс

Вночі війська РФ обстріляли комунальне підприємство «Херсонелектротранс».

Вдарили з тимчасово окупованого лівого берега.

Пошкоджені будівлі підприємства. Побито два десятки тролейбусів. Зачепило контактну мережу.