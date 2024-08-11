Мета наступу українських військ у Курській області - «розтягнути» російські сили та «дестабілізувати» Росію.
Про це пише AFP з посиланням на високопоставленого українського чиновника.
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Мета наступу у Курській області
За його словами, у бойових діях на території РФ беруть участь «тисячі» українських військових.
«Ми йдемо в наступ. Мета - розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вона не може захистити свій кордон», - сказав співрозмовник AFP на умовах анонімності.
Чиновник зазначив, що військова операція у Курській області значно підняла моральний дух українських військових та самих українців.
«Ця операція показала, що ми можемо йти в наступ, рухатися вперед», - сказав він.
При цьому співрозмовник AFP зауважив, що бойові дії у Курській області не зменшили тиск росіян на сході України. Хоча «інтенсивність російських атак трохи знизилася».
Наступ ЗСУ в Курській області: що відомо на сьогодні
Посадовець сказав, що українські війська дотримуватимуться міжнародного гуманітарного права, перебуваючи на території Росії.
Кремль применшує масштаби подій у Курській області
Аналітики ISW вважають, що Кремль намагається применшити масштаби подій у Курській області. А також хоче запобігти паніці чи негативній реакції всередині країни.
Саме тому, на думку фахівців, РФ вирішила оголосити у Курській, Бєлгородській та Брянській областях «контртерористичну операцію», а не воєнний стан.
Режим контртерористичної операції у РФ передбачає посилення охорони громадського порядку, тимчасове відселення громадян, обмеження руху транспорту, перевірку документів і контроль телефонних переговорів громадян.
«Витискання війни на територію агресора»
Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президент Володимиру Зеленському щодо «витискання війни на територію агресора».
Про це глава держави розповів у щоденному зверненні.
«Сьогодні (10 серпня - ред.) кілька разів уже доповідав Головком Сирський - щодо фронту та наших дій і витискання війни на територію агресора», - сказав президент.
Однак чи йдеться про ситуацію у Курській області він не уточнив.