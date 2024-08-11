Мета наступу українських військ у Курській області - «розтягнути» російські сили та «дестабілізувати» Росію.

Про це пише AFP з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

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Мета наступу у Курській області

За його словами, у бойових діях на території РФ беруть участь «тисячі» українських військових.

«Ми йдемо в наступ. Мета - розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вона не може захистити свій кордон», - сказав співрозмовник AFP на умовах анонімності.

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Чиновник зазначив, що військова операція у Курській області значно підняла моральний дух українських військових та самих українців.

«Ця операція показала, що ми можемо йти в наступ, рухатися вперед», - сказав він.

При цьому співрозмовник AFP зауважив, що бойові дії у Курській області не зменшили тиск росіян на сході України. Хоча «інтенсивність російських атак трохи знизилася».

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Посадовець сказав, що українські війська дотримуватимуться міжнародного гуманітарного права, перебуваючи на території Росії.

Кремль применшує масштаби подій у Курській області

Аналітики ISW вважають, що Кремль намагається применшити масштаби подій у Курській області. А також хоче запобігти паніці чи негативній реакції всередині країни.

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Саме тому, на думку фахівців, РФ вирішила оголосити у Курській, Бєлгородській та Брянській областях «контртерористичну операцію», а не воєнний стан.

Режим контртерористичної операції у РФ передбачає посилення охорони громадського порядку, тимчасове відселення громадян, обмеження руху транспорту, перевірку документів і контроль телефонних переговорів громадян.

«Витискання війни на територію агресора»

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президент Володимиру Зеленському щодо «витискання війни на територію агресора».

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Про це глава держави розповів у щоденному зверненні.

«Сьогодні (10 серпня - ред.) кілька разів уже доповідав Головком Сирський - щодо фронту та наших дій і витискання війни на територію агресора», - сказав президент.

Однак чи йдеться про ситуацію у Курській області він не уточнив.