Турецький уряд скасує заборону на соцмережу Instagram, повідомили в Bloomberg.

Туреччина розблокує Instagram

Міністр транспорту країни Абдулкадир Ураглу повідомив, що Instagram готовий співпрацювати в питаннях щодо стосуються контенту, пов’язаного зі злочинами, і дотримання цензурних норм.

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Заборону на Instagram, за його словами, скасують пізно ввечері в суботу.

За даними Bloomberg, рішення Туреччини також вдарило по бізнесу, зокрема жінкам-підприємицям, які покладаються на платформу для продажу своєї продукції.