Турецький уряд скасує заборону на соцмережу Instagram, повідомили в Bloomberg.
Туреччина розблокує Instagram
Міністр транспорту країни Абдулкадир Ураглу повідомив, що Instagram готовий співпрацювати в питаннях щодо стосуються контенту, пов’язаного зі злочинами, і дотримання цензурних норм.
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Заборону на Instagram, за його словами, скасують пізно ввечері в суботу.
За даними Bloomberg, рішення Туреччини також вдарило по бізнесу, зокрема жінкам-підприємицям, які покладаються на платформу для продажу своєї продукції.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 10, 2024
Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti…
Туреччина заблокувала доступ до соцмережі Instagram всередині країни – що відомо
2 серпня, в Туреччині заблокували соцмережу Instagram відповідно до рішення управління інформаційних технологій та зв’язку.
Приводом для блокування стало "невизнання злочинів" у цій мережі.
Напередодні в Instagram почали видаляти дописи із висловлюванням співчуття з приводу вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.