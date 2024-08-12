Турецький уряд скасує заборону на соцмережу Instagram, повідомили в Bloomberg.

Туреччина розблокує Instagram 

Міністр транспорту країни Абдулкадир Ураглу повідомив, що Instagram готовий співпрацювати в питаннях щодо стосуються контенту, пов’язаного зі злочинами, і дотримання цензурних норм.

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Заборону на Instagram, за його словами, скасують пізно ввечері в суботу.

За даними Bloomberg, рішення Туреччини також вдарило по бізнесу, зокрема жінкам-підприємицям, які покладаються на платформу для продажу своєї продукції.

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Туреччина заблокувала доступ до соцмережі Instagram всередині країни – що відомо

2 серпня, в Туреччині заблокували соцмережу Instagram відповідно до рішення управління інформаційних технологій та зв’язку.

Приводом для блокування стало "невизнання злочинів" у цій мережі.

Напередодні в Instagram почали видаляти дописи із висловлюванням співчуття з приводу вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

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