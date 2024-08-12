Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу готовий розглянути можливість укладення угоди про припинення вогню з новим лідером ХАМАСу Ях’єю Сінваром, пише CNN.

Іран та Ізраїль можуть припинити вогонь

Посередники з Єгипту та Катару передали послання перед самітом, який відбудеться найближчими днями.

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За даними CNN, Нетаньягу розгляне можливість укладення угоди попри можливі наслідки для його коаліції.

Однак служби безпеки Ізраїлю залишаються скептично налаштованими через сильний опір з боку крайніх правих міністрів у коаліції чинного прем'єра країни.

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Наразі незрозуміло, чи дійсно Нетаньяху має намір укласти угоду про припинення вогню, але найближчими днями на нього чинитиметься значний тиск з боку США для досягнення домовленості та звільнення заручників.

Офіційні особи США зауважили, що настав час для укладення угоди про припинення вогню для уникнення "розростання регіонального конфлікту."

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Мери міст розпорядилися встановити в містах країни сирени на батарейках, а рятувальникам придбали супутникові телефони.

Наразі влада готується до найгірших сценаріїв, зокрема накопичує альтернативні види палива для електростанцій у разі порушення регулярного постачання.

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Після раптового нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня на електростанціях МЕК збудували внутрішні оборонні споруди.

Адміністрація Байдена разом із союзниками США на Близькому Сході вела активні дипломатичні переговори з метою переконати Іран відмовитися від нападу на Ізраїль.

7 серпня Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Іран та Ізраїль уникати ескалації та наголосив, що ніхто не повинен сприяти загостренню ситуації.