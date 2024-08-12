Після запровадження воєнного стану з російського боку повернулися понад 40 тисяч українців, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Скільки українців перетнули кордон з російського боку з 2022 року

Усі пункти пропуску на кордоні з Росією наразі закриті рішенням уряду України.

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Однак росіяни пропускають українських громадян до України, й найчастіше вони перетинають кордон у районі населеного пункту Покровка на Сумщині.

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"У напрямку пункту Покровка з українського боку і з російського – Колотилівки – за час війни ми фіксували, що Росія все ж пропускала громадян України, які слідували на територію нашої держави. І такий рух відбувався фактично щоденно", – пояснив Демченко.

Він зазначив, що були зафіксовані періоди, коли країна-агресорка припиняла пропуск українців, які обирали цей напрямок для повернення на територію України.

"По всій протяжності кордону з Росією, а також на кордоні з Білоруссю, якщо громадяни дістаються України на будь-якому напрямку, прикордонники, звісно, готові забезпечити оформлення людей, щоб пропустити їх на територію України", – зазначив речник Держприкордонслужби.

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За два із половиною роки понад 40 тис. громадян України повернулися на територію нашої держави не лише через пункт пропуску в Покровці, а й на інших ділянках, зокрема й через кордон із Білоруссю.

Протягом двох років можуть виїхати 700 тис. українців

За 2024 і 2025 роки з України можуть виїхати близько 700 тис. громадян. У 2024 – 2025 роках очікується подальший відтік мігрантів за кордон – близько 400 тис. та 300 тис. осіб відповідно.

Причиною міграції може стати надто повільна нормалізація економічних умов через високі безпекові ризики.

Повернення мігрантів в Україну почнеться у 2026 році та буде поступовим, оскільки через тривале перебування за кордоном більшість людей адаптуються на новому місці, а умови в Україні, зокрема через перебої з енергопостачанням, будуть не сприятливі.