Щорічні спільні навчання між США та Південною Кореєю "Щит свободи Ульчі" (Ulchi Freedom Shield) цього року відбуватимуться з 19 по 29 серпня, пише Yonhap.
Спільні навчання США та Південної Кореї Щит свободи Ульчі – подробиці
Вони складаються з комп’ютерних командно-штабних тренувань і одночасних польових маневрів і навчань підрозділів цивільної оборони.
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Цього року відпрацьовуватимуть реагування на загрози з боку Північної Кореї, зокрема ракетних атак, глушіння GPS-сигналів, кібератак тощо й упровадять досвід останніх збройних конфліктів у світі.
Союзники планують зосередитися на посиленні своїх можливостей для стримування й захисту від зброї масового знищення.
Крім південнокорейських і американських військ до навчань приєднаються представники кількох країн-членів командування ООН UNC, уповноваженого слідкувати за дотриманням Сеулом і Пхеньяном перемир’я.
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Південна Корея вперше за довгий час провела навчальні стрільби поблизу кордону з КНДР
Нагадаємо, що 26 червня вперше з 2017 року морські піхотинці Південної Кореї провели масштабні навчання з бойовими стрільбами на двох островах у Жовтому морі поблизу міжкорейського морського кордону.
До тренувань залучили гаубиці K9, РСЗВ Chunmoo та протитанкові ракетні комплекси Spike, які разом випустили понад 290 снарядів.
У Сеулі навчання назвали оборонними, зазначивши, що за ними спостерігала Військова комісія з питань перемир’я командування ООН.