Щорічні спільні навчання між США та Південною Кореєю "Щит свободи Ульчі" (Ulchi Freedom Shield) цього року відбуватимуться з 19 по 29 серпня, пише Yonhap.

Спільні навчання США та Південної Кореї Щит свободи Ульчі – подробиці

Вони складаються з комп’ютерних командно-штабних тренувань і одночасних польових маневрів і навчань підрозділів цивільної оборони.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Цього року відпрацьовуватимуть реагування на загрози з боку Північної Кореї, зокрема ракетних атак, глушіння GPS-сигналів, кібератак тощо й упровадять досвід останніх збройних конфліктів у світі.

Advertisement

Союзники планують зосередитися на посиленні своїх можливостей для стримування й захисту від зброї масового знищення.

Крім південнокорейських і американських військ до навчань приєднаються представники кількох країн-членів командування ООН UNC, уповноваженого слідкувати за дотриманням Сеулом і Пхеньяном перемир’я.

Більше по темі Наступ ЗСУ в Курській області: що відомо на сьогодні Kyiv Post зібрав всю інформацію про бойові дії на території Курської області РФ, які тривають вже кілька днів. Українська влада офіційно не коментує ці події, влада РФ звинувачує Захід

Південна Корея вперше за довгий час провела навчальні стрільби поблизу кордону з КНДР

Нагадаємо, що 26 червня вперше з 2017 року морські піхотинці Південної Кореї провели масштабні навчання з бойовими стрільбами на двох островах у Жовтому морі поблизу міжкорейського морського кордону.

До тренувань залучили гаубиці K9, РСЗВ Chunmoo та протитанкові ракетні комплекси Spike, які разом випустили понад 290 снарядів.

Advertisement

У Сеулі навчання назвали оборонними, зазначивши, що за ними спостерігала Військова комісія з питань перемир’я командування ООН.