Іноземці заснували в Україні 3 075 компаній від початку повномасштабної війни, повідомив Опендатабот.

Які іноземці найчастіше відкривають бізнес в Україні

Громадяни зі 101 країни світу (найчастіше з Туреччини, Узбекистану та Польщі) майже половину від загальної кількості компаній – 1 517 – зареєстрували у Києві.

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До топ-10 також потрапили громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану, Ізраїлю, Великої Британії та Китаю. На одну компанію може припадати більш одного власника.

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Найбільша кількість компаній займається оптовою торгівлею (майже третина), операціями з нерухомим майном (понад 6%) та комп’ютерним програмуванням (майже 6%).

Інфографіка: Опендатабот

Де в Україні найчастіше засновують компанії іноземці

У столиці найчастіше створюють бізнеси громадяни Узбекистану: тут вони відкрили 175 компаній.

За Києвом іде Львівщина з 460 бізнесами: там компанії найчастіше створюють поляки (105 компаній). До трійки потрапила й Одещина з 273 компаніями, але там компанії найчастіше створюють громадяни Туреччини – 99 бізнесів.

Інфографіка: Опендатабот

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Найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями від початку повномасштабної війни, стала компанія "ТЕНС1МА" зі статутним капіталом у 1,28 млрд гривень. Власником ції компанії є громадянин Вірменії.

Другу позицію посідає АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген" зі статутним капіталом у 700 млн гривень, власником якого є громадянин США, а замикає трійку лідерів польський бізнес ТОВ "ЛФС" з 300 млн гривень статутного капіталу.

Скільки перевірок на 2024 рік запланувала податкова

Понад 3,3 тис. перевірок запланувала цього року Державна податкова служба, 73% з яких припаде на компанії, а решта – на приватних підприємців.

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Цього року перевірятимуть 2 450 компаній та 915 ФОПів. У червні до списку додалися ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі.

Найбільше перевірок – тобто 26% від загальної кількості – здійснять у Києві. У Дніпропетровській та Львівській областях – 8,1% та 6,9% відповідно. А на Херсонщині перевірять лише 2 компанії.