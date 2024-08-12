Європейський Союз надає 2 мільйони євро на фінансування нової ініціативи з гуманітарного розмінування територій України, яке здійснюватимуть жінки-інструктори разом із мінно-пошуковими собаками.
Про це повідомили на сайті Представництва ЄС в Україні.
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ЄС профінансує розміновування України – що відомо
«Українські інструктори зі своїми навченими мінно-пошуковими собаками будуть залучені до знешкодження наземних мін і нерозірваних боєприпасів по всій країні в межах проєкту, який фінансується завдяки гранту в розмірі 2 млн євро від Служби зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії (FPI)», – зазначається у повідомленні.
Вісім українських інструкторок і 16 бельгійських вівчарок малінуа візьмуть участь у новій ініціативі. Вони разом пройшли інтенсивну п'ятимісячну підготовку в Камбоджі перед поверненням в Україну.
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У Представництві ЄС зазначили, що проєкт реалізується спільно гуманітарними організаціями з розмінування – APOPO, яка спеціалізується на тренуванні тварин для розмінування, та Mines Advisory Group (MAG).
Собаки будуть використовуватися на додачу до ручного та механізованого розмінування MAG на звільнених територіях України, зокрема у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
Цього року сапери повернули у використання понад 156 тис. га української землі – подробиці
Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що у 2024 році сапери перевірили й повернули у використання аграріїв понад 156,6 тис. га сільськогосподарських земель.
Зокрема, на Херсонщині вже перевірили і повернули у використання аграріїв майже 60% сільгоспугідь, які запланували обстежити протягом цього року.
Міністерка наголосила, що завдяки цьому аграрії знову можуть виїжджати у поля, засівати угіддя та збирати урожай. Ці землі забезпечують робочі місця, податки для держави та необхідну продукцію.