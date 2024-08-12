Росії вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки, і отримати близько 2,3 млрд доларів та євро банкнотами, повідомила агенція Reuters.

Скільки Росія отримала доларів та євро готівкою попри західні санкції

Готівка перевозилася до Росії з ОАЕ та Туреччини, які не запровадили обмежень на торгівлю з Росією.

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Уряд США пригрозив штрафними санкціями фінустановам, які допомагають Росії обходити санкції, і запровадив обмеження проти компаній з третіх країн протягом 2023 і 2024 років.

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Сплеск імпорту готівки відбувся перед повномасштабним вторгненням у період із листопада 2021 року по лютий 2022 року, коли в РФ ввезли банкнот доларів і євро на суму 18,9 млрд доларів, тоді як за попередні чотири місяці – лише 17 млн доларів.

За даними керівника практики міжнародної торгівлі та національної безпеки американської юридичної фірми Buchanan Ingersoll & Rooney Деніела Пікарда, сплеск поставок перед вторгненням свідчив про те, що росіяни хотіли убезпечити себе від потенційних іноземних обмежень.

Більше по темі За день територія бойових дій у Курській області збільшилася на 70 км кв Українські війська просунулись на 70 кв км у Курській області Росії. Площа зони бойових дій становить вже 720 кв км, поки Міноборони РФ публікує старі відео як “нові успішні удари”.

Центробанк РФ обмежив зняття готівкової іноземної валюти фізичними особами після вторгнення в Україну для підтримки рубля.

З лютого 2022 року до кінця 2023 року з Росії вивезли лише 98 млн у доларах і євро.

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За даними митних записів, більше чверті з 2,27 млрд доларів у банкнотах імпортували банки, а значну частину з них використали як оплату за дорогоцінні метали.

Обмеження для Росії від ЄС – що відомо

8 серпня Естонія запровадила повний митний контроль на кордоні з Росією. Його мета – ускладнити РФ торгівлю, живлення військової машини, обхід санкцій та наблизити українську перемогу.

Розпорядник майна російського мільярдера Петра Авена погодився на конфіскацію понад 750 000 фунтів стерлінгів, щоб завершити майже дворічне розслідування британської поліції про ухилення від санкцій.

Рада Європейського Союзу прологнувала дію економічних санкцій проти РФ за агресію проти України на наступні шість місяців – до 31 січня 2025 року. Йшлося про санкції, які вперше запровадили у 2014 році та розширили у 2022-му.

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24 червня Рада ЄС ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для завдання подальшого удару проти режиму Путіна та проти тих, хто сприяє його злочинній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України.

Уряд Великої Британії запровадив санкційні заходи проти одинадцяти суден, пов'язаних із перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн. Ці судна ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука.

Водночас швейцарський уряд відкрив 56 проваджень про порушення санкцій проти Росії. Близько половину з них скасували, а за 15 провадженнями призначено штрафи. Інші досі залишаються під слідством.