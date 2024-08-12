З 6 серпня у межах обов'язкових евакуаційних заходів із 23 небезпечних громад Сумської області було евакуйовано близько 3 800 людей, серед них 175 дітей.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

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На Сумщині триває обов'язкова евакуація з зони російського вогневого ураження – що відомо

"У межах евакуації з 23 населених пунктів, оголошеної 6 серпня, на сьогодні евакуйовано близько 3 800 людей, з них 175 дітей", – зазначив Артюх.

З липня 2023 року зі 115 населених пунктів у 5-кілометровій прикордонній зоні Сумщини було вивезено 19 800 мешканців, серед них 2 500 дітей.

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Артюх зазначив, що оголошена минулого тижня примусова евакуація стосується двох громад: Середино-Будської Шосткинського району і Великописарівської Охтирського району.

З населених пунктів інших громад діє обов'язкова евакуація.

На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з 23 населених пунктів - подробиці

Рада оборони області на своєму засіданні 6 серпня ухвалила рішення про евакуацію 6 000 цивільних осіб, домівки яких потрапляють у зону російського вогневого ураження, зокрема, з Краснопільської, Миколаївської сільської, Миропільської, Юнаківської та Хотінської громад.

"У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати – у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян", – зазначав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

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