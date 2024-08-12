Державне бюро розслідувань (ДБР) у співпраці зі Службою безпеки України (СБУ) викрило 10 учасників закупівель аптечок неналежної якості для військових.

Вони завдали державі збитків на суму майже 60 млн гривень, повідомило ДБР.

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В Україні спіймали посадовців, які закупляли неякісні аптечки для ЗСУ – що відомо

Працівники ДБР та СБУ повідомили про підозру ексначальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та вісьмом приватним підприємцям за фактом постачання неякісних військових аптечок.

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Між навчальним центром і підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 773 аптечок на загальну суму 58,5 мільйона гривень. Однак військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок.

Згодом експертиза підтвердила, що аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – неналежної якості.

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"Таким чином застосування вмісту таких аптечок могло заподіяти шкоду здоров’ю наших військовослужбовців", – наголосили в ДБР.

Внаслідок постачання неякісної продукції державі було заподіяно шкоду на суму 58,5 млн грн.

Ексначальнику навчального центру повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України), начальнику медичної навчального центру – у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

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Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років.

Приватним підприємцям, які поставили неякісні аптечки, повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.