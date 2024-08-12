Служба безпеки затримала на Донеччині інформаторку військової розвідки РФ, яка передавала росіянам локації оборонних ліній підрозділів ЗСУ на Покровському напрямку.

Жінка фіксувала місця базування Сил оборони та випитувала інформацію у місцевих жителів, повідомляє прессцентр СБУ.

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СБУ викрила агентку ГРУ, яка шпигувала за українськими захисниками – що відомо

Найбільше російську розвідку цікавили координати укріпрайонів і бойових позицій артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи РФ.

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Розвідувальні відомості буди необхідні для підготовки бойових операцій з метою прориву оборони українських військ на найгарячішому напрямку фронту.

Щоб отримати розвіддані, у червні російська спецслужба через Телеграм-канал залучила до співпраці жительку міста Новогродівка.

Жінка обходила територію прифронтової громади, де фіксувала місця базування українських захисників і випитувала потрібну їй інформацію під час побутових розмов із мешканцями прилеглих селищ.

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Він пообіцяв головам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати гірничовидобувне обладнання із шахт на Донеччині.

Отримані відомості вона месенджером направляла російській розвідці через «зв’язкового» – бойовика окупаційного угруповання РФ, який воює на східному фронті.

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Контррозвідка Служби безпеки своєчасно викрила ворожу інформаторку, задокументувала її злочинні дії та затримала у власному помешканні.

Одночасно було вжито комплексних заходів для убезпечення позицій ЗСУ.

Під час обшуків в оселі затриманої був вилучений мобільний телефон, який вона використовувала в своїй розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років ув'язнення.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

У Києві затримали старшу агентку ГРУ завдяки подвійному агенту – подробиці

Служба безпеки України затримала резидентку Головного розвідуправління Генштабу збройних сил Росії завдяки власному подвійному агенту.

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Російська розвідка хотіла створити у столиці України власний агентурний осередок, першочерговим завданням якого мали стати підпали авто Сил оборони. Знищення військових автомобілів мало призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.

СБУ залучила мешканця столиці, якого раніше викрили на підготовці до одного з підпалів. Чоловік пішов на співпрацю зі Службою і допоміг задокументувати підривну діяльність зловмисниці.

Старшій агентці ГРУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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