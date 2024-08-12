Детективи Національного антикорупційного бюро затримали у Києві заступника міністра енергетики на хабарі в 500 000 доларів, повідомила пресслужба НАБУ.

«За даними слідства, посадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі Сходу та ще двома особами висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тис. дол. США. За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного державного підприємства до іншого. При цьому йшлося фактично про порятунок цього обладнання, оскільки воно знаходилось неподалік від зони бойових дій», – йдеться у повідомленні.

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Фото: НАБУ

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Як невдовзі стало відомо, затриманим виявився Олександр Хейло – цей заступник відповідав за вугільний напрямок роботи міністерства. Він одразу ж був звільнений за розпорядженням Кабінету міністрів.

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Затримання відбулося прямо під час передачі хабаря. Кадри з розкладеними на столі доларами опублікували детективи антикорупційних структур. Ми з'ясували деталі справи.

Фото: НАБУ

Обладнання на прифронтових шахтах

Як стверджують детективи, заступник міністра вимагав хабар у керівників однієї з державних вугільних шахт, розташованих у західному регіоні країни – у Волинській області – за те, що ті отримають шахтне обладнання однієї з шахт прифронтового Покровського району Донецької області.

Україна має два великі кам’яновугільні басейни, де добувається вугілля – вони розташовані у протилежних районах країни. Один із них – у Львівській та Волинській областях на заході країни, інший – у Донецькій та Луганській областях, і вже 10 років є зоною бойових дій між Україною та Росією, яка вдерлася в Донбас навесні 2014 року.

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Обладнання тих шахт, до яких наближається фронт, евакуюють. Тим паче, що до шахти, яка фігурує в справі, фронт вже наблизився менш ніж на 20 кілометрів, судячи з мапи DeepState. Тож підпис заступника міністра, який би дозволив цю дію, був потрібен якнайшвидше.

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«Тобто, виглядає так, що він просто вимагав хабар за те, що і так мало би бути зроблене. Вони оновили обладнання певний час назад, але для будь-яких дій з ним, оскільки і та шахта, яку евакуюють, і та, яка прийматиме евакуйоване обладнання, є державними, необхідний підпис заступника міністра», – пояснює журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.

Фронт наближається до шахти, а тому потреба в офіційному дозволі була критичною.

«Не виключаю, що один з фігурантів справи і був «торпедою», тобто тим, хто здав його», – каже нам один зі співрозмовників в органах.

Один із працівників Міненерго зазначив, що в таких дозволах немає нічого дивного, адже галузь досі залишається зарегульованою.

«Візьмемо, наприклад, приватну компанію ДТЕК, яка теж працює з шахтами в Україні. Їм не треба отримувати такі дозволи. Вони вирішили щось перемістити – вони самі це швидко роблять. Державні ж шахти забюрократизовані, вони були доволі неефективні і перебували, відверто, у занепаді, з ними ще і до 2022 року було не все гаразд», – каже одне з джерел Kyiv Post.

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Хто такий Хейло

Олександр Хейло став заступником міністра відносно нещодавно – у вересні 2023 року.

З грудня 2022 року та до призначення посадовець очолював ДП "Укрвугілля".

У період з 2013 по 2022 рік Хейло працював на керівних посадах у вугільній сфері. Втім, антикорупціонери-розслідувачі виявили в нього проросійський слід. Так, за свідченнями журналістки Мартини Богуславець, восени 2014 року, вже після анексії Криму Росією, Хейло став співвласником частки у компанії «ФЕСТ ТРЕЙД», яка була зареєстрована в Криму.

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Журналістка опублікувала висновок Громадської ради доброчесності – органу, який контролює судову гілку влади в Україні. Згідно з цим висновком, Хейло (який є чоловіком судді Донецького обласного суду) співчував спецпідрозділу поліції «Беркут», бійці якого вбивали й калічили мирних протестувальників на Майдані, а також репостив у соцмережах матеріал із назвою «Заявление ООН: Государства Украина нет и не было никогда».

Спадщина вугільної галузі

Справа Хейла стала ще одним прожектором, який підсвітив проблеми вугільної галузі країни, що перебуває в занепаді через вичерпані можливості багатьох шахт на Донбасі, війну Росії проти України та відсутності консолідованого рішення шахтарських проблем протягом десятиріч. Велика кількість малорентабельних шахт, схеми з продажем вугілля зі знижкою, чи скупкою вугілля з так званих нелегальних шахт – «копанок» – раніше супроводжували вугільну галузь.

Показовою є інша кримінальна справа проти іншого колишнього заступника міністра – Максима Немчинова. Так, за підозрою Національного антикорупційного бюро, він разом з тодішнім керівництвом державної вугільної компанії продавали в критичну для української енергетики зиму 2022-2023 року вугілля не державним ТЕЦ і ТЕС, а приватним компаніям, та ще й зі знижкою, що призвело до дефіциту вугілля та тлі російських ракетних ударів.

Наші співрозмовники вважають, що справа Хейла може привернути увагу влади до реформування державного сектору вугільної галузі. Вищий антикорупційний суд має обрати запобіжний захід Хейлу найближчим часом.

Йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди особою на відповідальному службовому становищі в інтересах третіх осіб в особливо великих розмірах). Хейлу загрожує від 5 до 10 років тюрми.