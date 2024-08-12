У день молоді, 12 серпня, Президент Володимир Зеленський анонсував три оновлені державні програми підтримки українців і українок віком до 25 років, які запрацюють вже восени, цитує Укрінформ Зеленського під час Українського молодіжного форуму «Вільні мріяти».

В Україні восени запрацюють програми підтримки молоді - що відомо

«Сьогодні ми вже маємо державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема, перше, в існуючій державній програмі «є-оселя» буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%», – розповів Зеленський.

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Він додав, що відповідна програма має запрацювати вже восени. У ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій.

Крім того, тоді ж запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років.

«Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Всі деталі будуть представлені нашим урядом», – зауважив Президент.

Також президент відзначив, що розвиватиметься допомога у сфері освіти. Зокрема, будуть надавати освітні гранти.

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«Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштів цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше», – підсумував Володимир Зеленський.

Зеленський подякував українській молоді за протидію російській пропаганді - подробиці

Президент подякував молоді, яка протидіє російській пропаганді та розповідає світові, що відбувається в Україні, які страждання принесла війна.

«Поширення і захист української ідеї, української культури є справою не лише старших поколінь, але й молодих. Ми тримаємо оборону, зокрема в інформаційній і культурній сферах завдяки багатьом нашим людям, і часто це дуже молоді люди, які стараються зміцнити і поширити українські наративи. Я дякую кожному і кожній, хто не залишає шансів російській пропаганді та розповідає іншим у світі, що відбувається саме тут, в Україні, які страждання принесла нашим людям російська агресія», – розповів Зеленський.

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Окремо Президент звернувся до тих молодих людей, які вступили до лав Збройних Сил.

«Я вдячний всім нашим хлопцям, дівчатам, які не залишились осторонь, які воюють заради України, людям, які працюють заради України, які підтримують нашу оборону так, як потрібно, так, як можуть», – сказав Президент.

Від імені держави він пообіцяв, що Україна, попри жорсткі обставини війни, не матиме втраченого через війну покоління.

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«Ми завершимо цю війну так, як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям і повернемо безпеку нашій державі, нашій українській молоді», – запевнив Зеленський.