У Миколаївській, Запорізькій і Тернопільській областях Служба безпеки України трьох проросійських агітаторів, які публічно підтримували збройну агресію РФ і закликали до захоплення всієї території України, повідомляє пресцентр СБУ.
В Україні затримали трьох проросійських агітаторів, серед яких «підпільний» представник партії Шарія - що відомо
У Миколаївській області затримали керівника підпільного осередку партії Шарія, який намагався налагодити підривну діяльність у прифронтових районах області.
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Для цього він залучив п’ятьох місцевих жителів, експредставників забороненої партії, та створив власний Телеграм-канал.
Там фігуранти поширювали фейки російської пропаганди, в яких відбілювали воєнні злочини росіян та виправдовували захоплення Росією частини території України.
Також адміністратор інформресурсу закликав ухилятися від мобілізації та підбурював до провокацій проти співробітників Територіальних центрів комплектування.
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У Запорізькій області затримали місцевого жителя – представника російської партії ЛДПР, яка підтримує війну проти України.
На власній сторінці в “Однокласниках” він підбурював до захоплення обласного центру та підняття прапора РФ на місцевих держустановах.
У Тернопільській області викрили проросійську пропагандистку з Дніпра, яка приїхала на Тернопільщину і розповсюджувала у Телеграм-каналах дописи ексочільника забороненої партії Держава Дмитра Васильця.
Яке покарання загрожує прокремлівським агітаторам
Затриманим повідомили про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).
Злочинні дії очільника підпільного осередку партії Шарія додатково кваліфіковано за
- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади)
- ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підривної діяльності на користь РФ.
Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
СБУ викрила соратницю Шарія, яка намагалася зірвати мобілізацію в Україні - подробиці
У квітні Служба безпеки України в Одеській області затримала колаборантку, яка допомагала росіянам розхитувати суспільно-політичну обстановку в прифронтових районах на півдні України.
Фігурантка входила до «активу» забороненої «партії Шарія» та співпрацювала з російською розвідкою.
За вказівкою РФ жінка була адміністратором телеграм-каналу, в якому дискредитувала призов на службу до Збройних сил України й закликала українців ухилятися від мобілізації.
Також вона популяризувала режим Кремля і угруповання РФ. Жінка погоджувала контент із представником російської спецслужби. Від нього ж отримувала перелік актуальних тем, які мала «підсвічувати» через інформресурс.