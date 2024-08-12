У Миколаївській, Запорізькій і Тернопільській областях Служба безпеки України трьох проросійських агітаторів, які публічно підтримували збройну агресію РФ і закликали до захоплення всієї території України, повідомляє пресцентр СБУ.

В Україні затримали трьох проросійських агітаторів, серед яких «підпільний» представник партії Шарія - що відомо

У Миколаївській області затримали керівника підпільного осередку партії Шарія, який намагався налагодити підривну діяльність у прифронтових районах області.

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Для цього він залучив п’ятьох місцевих жителів, експредставників забороненої партії, та створив власний Телеграм-канал.

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Там фігуранти поширювали фейки російської пропаганди, в яких відбілювали воєнні злочини росіян та виправдовували захоплення Росією частини території України.

Також адміністратор інформресурсу закликав ухилятися від мобілізації та підбурював до провокацій проти співробітників Територіальних центрів комплектування.

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У Запорізькій області затримали місцевого жителя – представника російської партії ЛДПР, яка підтримує війну проти України.

На власній сторінці в “Однокласниках” він підбурював до захоплення обласного центру та підняття прапора РФ на місцевих держустановах.

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У Тернопільській області викрили проросійську пропагандистку з Дніпра, яка приїхала на Тернопільщину і розповсюджувала у Телеграм-каналах дописи ексочільника забороненої партії Держава Дмитра Васильця.