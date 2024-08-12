За 900 днів повномасштабного вторгнення Росія не змогла досягти жодної зі своїх цілей в Україні, які раніше оголошувала російська влада.
Водночас Росія витратила до 211 млрд дол. на війну в Україні, повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
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За повномасштабну війну Росія витратила понад 200 млрд дол. - що відомо
«Росія планувала оточити Київ упродовж трьох діб, повалити уряд та завоювати більшість території України за менш ніж місяць. В реальності минуло вже 900 днів, а ці цілі зазнали невдачі», – заявили у відомстві.
У Міноборони Британії додали, що з травня цього року середньодобова кількість вбитих і поранених російських солдатів стабільно перевищує тисячу.
«Росія нині, ймовірно, втратила понад 500 тис. поранених і загиблих (солдатів – ред.)», – додали у відомстві.
Today marks 900 days since Russia illegally launched their unprovoked full-scale invasion into Ukraine, on 24 February 2022.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 12, 2024
Putin said it would take three days, and that Ukraine would welcome Russian occupation.
He was wrong.
🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/MThtOrUR7A
У повідомленні зазначається, що Росія витратила до 211 млрд дол. на пряме фінансування свого незаконного вторгнення в Україну.
«Вартість російського незаконного вторгнення в Україну становила набагато більше, а його здобутки набаго менші, ніж планував Путін», – наголосили у міністерстві.
Росія може атакувати урядовий квартал у Києві для помсти за наступ на Курську область - подробиці
За даними видання The Times, Росія може завдати масованого ракетного та дронового удару по Києву, аби помститись за наступ на Курську область у РФ.
Росіяни можуть спробувати атакувати парламент та інші будівлі урядового кварталу.
"Росія відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось величезне, щоб показати світові, що вона всемогутня і що щось на кшталт Курська не залишиться безкарним", – сказав співрозмовник The Times.