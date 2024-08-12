За 900 днів повномасштабного вторгнення Росія не змогла досягти жодної зі своїх цілей в Україні, які раніше оголошувала російська влада.

Водночас Росія витратила до 211 млрд дол. на війну в Україні, повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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За повномасштабну війну Росія витратила понад 200 млрд дол. - що відомо

«Росія планувала оточити Київ упродовж трьох діб, повалити уряд та завоювати більшість території України за менш ніж місяць. В реальності минуло вже 900 днів, а ці цілі зазнали невдачі», – заявили у відомстві.

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У Міноборони Британії додали, що з травня цього року середньодобова кількість вбитих і поранених російських солдатів стабільно перевищує тисячу.

«Росія нині, ймовірно, втратила понад 500 тис. поранених і загиблих (солдатів – ред.)», – додали у відомстві.