За 900 днів повномасштабного вторгнення Росія не змогла досягти жодної зі своїх цілей в Україні, які раніше оголошувала російська влада. 

Водночас Росія витратила до 211 млрд дол. на війну в Україні, повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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За повномасштабну війну Росія витратила понад 200 млрд дол. - що відомо

«Росія планувала оточити Київ упродовж трьох діб, повалити уряд та завоювати більшість території України за менш ніж місяць. В реальності минуло вже 900 днів, а ці цілі зазнали невдачі», – заявили у відомстві.

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У Міноборони Британії додали, що з травня цього року середньодобова кількість вбитих і поранених російських солдатів стабільно перевищує тисячу.

«Росія нині, ймовірно, втратила понад 500 тис. поранених і загиблих (солдатів – ред.)», – додали у відомстві.

У повідомленні зазначається, що Росія витратила до 211 млрд дол. на пряме фінансування свого незаконного вторгнення в Україну.

«Вартість російського незаконного вторгнення в Україну становила набагато більше, а його здобутки набаго менші, ніж планував Путін», – наголосили у міністерстві.

Росія може атакувати урядовий квартал у Києві для помсти за наступ на Курську область - подробиці

За даними видання The Times, Росія може завдати масованого ракетного та дронового удару по Києву, аби помститись за наступ на Курську область у РФ.

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Росіяни можуть спробувати атакувати парламент та інші будівлі урядового кварталу.

"Росія відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось величезне, щоб показати світові, що вона всемогутня і що щось на кшталт Курська не залишиться безкарним", – сказав співрозмовник The Times.

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