Іран показав нові далекобійні безпілотники Mohajer-10 на оборонній виставці в Росії, повідомили в Reuters.

БпЛА Mohajer-10 – що відомо

Більш досконалу систему представили на Міжнародному військово-технічному форумі "Армія 2024", який відбувається з понеділка по середу в парку "Патріот" за межами Москви.

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Mohajer-10 має збільшену дальність польоту (близько 2000 км), тривалість роботи в повітрі до 24 годин, а його злітна маса може досягати 300 кг, тобто вдвічі більше, ніж у Mohajer-6.

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Раніше офіційні особи США звинуватили Іран у надсиланні безпілотників до Росії, зокрема Mohajer-10 і Mohajer-6, які Москва використовувала під час вторгнення в Україну, однак Тегеран заперечив ці заяви.

Китай розробляє та випробовує дрон Shahed для Росії

РФ і Китай співпрацюють у створенні аналога БпЛА Shahed для використання у війні проти України.

Спроби створити аналог іранського безпілотника й почати розробку та тестування версії почалися цього року. Наразі китайські безпілотники в Україні ще не використовують.

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