Іран показав нові далекобійні безпілотники Mohajer-10 на оборонній виставці в Росії, повідомили в Reuters.

БпЛА Mohajer-10 – що відомо

Більш досконалу систему представили на Міжнародному військово-технічному форумі "Армія 2024", який відбувається з понеділка по середу в парку "Патріот" за межами Москви.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Mohajer-10 має збільшену дальність польоту (близько 2000 км), тривалість роботи в повітрі до 24 годин, а його злітна маса може досягати 300 кг, тобто вдвічі більше, ніж у Mohajer-6.

Advertisement

Раніше офіційні особи США звинуватили Іран у надсиланні безпілотників до Росії, зокрема Mohajer-10 і Mohajer-6, які Москва використовувала під час вторгнення в Україну, однак Тегеран заперечив ці заяви.

Китай розробляє та випробовує дрон Shahed для Росії 

РФ і Китай співпрацюють у створенні аналога БпЛА Shahed для використання у війні проти України.

Спроби створити аналог іранського безпілотника й почати розробку та тестування версії почалися цього року. Наразі китайські безпілотники в Україні ще не використовують.

Успіх ЗСУ в Курській області не зупинив наступ росіян на Донбасі
Більше по темі

Успіх ЗСУ в Курській області не зупинив наступ росіян на Донбасі

Російська армія активно наступає на Донбасі, просунувшись на схід від Покровська до Іванівки та південний схід від Гродівки попри успіхи Києва в Курській області.

Надання ударного безпілотника означатиме поглиблення підтримки Москви Пекіном попри неодноразові попередження з боку США та інших держав.

Посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що уряд КНР не дотримується нейтралітету й підтримує РФ у війні.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Україна контролює 74 населені пункти Курської області - Зеленський ВАЖЛИВО Росія
Україна контролює 74 населені пункти Курської області - Зеленський
Київ Пост
45хв тому
Росія тренувалася бити по цілях у Європі ракетами з ядерними боєголовками Росія
Росія тренувалася бити по цілях у Європі ракетами з ядерними боєголовками
Київ Пост
1г тому
Успіх ЗСУ в Курській області не зупинив наступ росіян на Донбасі ЕКСКЛЮЗИВ Росія
Успіх ЗСУ в Курській області не зупинив наступ росіян на Донбасі
Катерина Захарченко
3г тому
Польські F-16 перехопили військовий літак РФ над Балтійським морем Росія
Польські F-16 перехопили військовий літак РФ над Балтійським морем
Київ Пост
3г тому
Спонсорований контент
" Попередній ППО ліквідувала більшість "Шахедів" під час нічного нальоту на Україну
Далі » СБУ затримала двох юнаків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті