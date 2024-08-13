Іран показав нові далекобійні безпілотники Mohajer-10 на оборонній виставці в Росії, повідомили в Reuters.
БпЛА Mohajer-10 – що відомо
Більш досконалу систему представили на Міжнародному військово-технічному форумі "Армія 2024", який відбувається з понеділка по середу в парку "Патріот" за межами Москви.
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Mohajer-10 має збільшену дальність польоту (близько 2000 км), тривалість роботи в повітрі до 24 годин, а його злітна маса може досягати 300 кг, тобто вдвічі більше, ніж у Mohajer-6.
Раніше офіційні особи США звинуватили Іран у надсиланні безпілотників до Росії, зокрема Mohajer-10 і Mohajer-6, які Москва використовувала під час вторгнення в Україну, однак Тегеран заперечив ці заяви.
Китай розробляє та випробовує дрон Shahed для Росії
РФ і Китай співпрацюють у створенні аналога БпЛА Shahed для використання у війні проти України.
Спроби створити аналог іранського безпілотника й почати розробку та тестування версії почалися цього року. Наразі китайські безпілотники в Україні ще не використовують.
Успіх ЗСУ в Курській області не зупинив наступ росіян на Донбасі
Надання ударного безпілотника означатиме поглиблення підтримки Москви Пекіном попри неодноразові попередження з боку США та інших держав.
Посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що уряд КНР не дотримується нейтралітету й підтримує РФ у війні.