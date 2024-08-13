Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії оприлюднили звіт про огляд пошкодженої внаслідок пожежі градирні на Запорізькій АЕС, повідомили в МАГАТЕ.

Займання градирні на ЗАЕС – подробиці

Команда агентства дійшла висновку про малоймовірність виникнення пожежі біля основи градирні. Пошкодження було зосереджено у внутрішній її частині на рівні розподілу водяних форсунок, розташованому на висоті близько 10 метрів.

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Експерти помітили краплі пластику й фрагменти бетону, розкидані по басейну з холодною водою. Фахівці вважають, що краплі обгорілого пластику схожі на розплавлену пластикову сітку, яка випала з вогню.

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"Під час обходу не було виявлено ні залишків шин, ні залишків безпілотника. Наразі команда не змогла зробити остаточні висновки на основі отриманих даних і спостережень", – пояснили експерти МАГАТЕ.

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Вони зауважили, що значні ознаки пошкодження, уламків, попелу або сажі біля основи градирні відсутні.

Енергоатом назвав можливі причини пожежі на градирні ЗАЕС

11 серпня, близько 20:00, на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання.

Порушень меж та умов безпечної експлуатації не було, а також перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксували.

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Імовірно, причиною займання назвали або недбалість росіян, або свідомий підпал градирні.

Водночас Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її для шантажу України, Європи та світу.

12 липня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію з питань безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС.