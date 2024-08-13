Служба безпеки України повідомила про затримання агента РФ, який спершу скоїв серію підпалів у столиці, а потім готував замах на українського офіцера.
СБУ затримала агента РФ, який готував замах на військовослужбовця ЗСУ
Ним виявився 20-річний мешканець столиці.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Після серії підпалів чоловік отримав доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. У подальшому Росія планувала здійснити на нього замах.
СБУ та Нацполіція затримали зловмисника, коли той готувався до проведення дорозвідки поблизу цілі й іще не встиг встановити камеру.
У нього вилучили легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалу авто, та мобільний телефон із доказами злочинів.
Яке покарання загрожує агенту РФ у Києві
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
СБУ затримала двох юнаків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті
Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
СБУ затримала двох юнаків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті
Служба безпеки України повідомляла про затримання 15-річного та 18-річного юнаків, які впродовж липня підпалили три військових автомобілі в Калуші та Долині.
15-річний місцевий шукав у Телеграм-каналах способу швидко заробити грошей. Так, він натрапив на оголошення з пропозицією роботи від росіян, де йому запропонували кошти в обмін на співпрацю.
Для підпалу службових авто ЗСУ юнак залучив свого 18-річного родича, а обов’язковою умовою отримання оплати була наявність відео зі скоєнням злочину.