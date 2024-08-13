Служба безпеки України повідомила про затримання агента РФ, який спершу скоїв серію підпалів у столиці, а потім готував замах на українського офіцера.

СБУ затримала агента РФ, який готував замах на військовослужбовця ЗСУ

Ним виявився 20-річний мешканець столиці.

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Після серії підпалів чоловік отримав доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. У подальшому Росія планувала здійснити на нього замах.

СБУ та Нацполіція затримали зловмисника, коли той готувався до проведення дорозвідки поблизу цілі й іще не встиг встановити камеру.

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У нього вилучили легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалу авто, та мобільний телефон із доказами злочинів.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує агенту РФ у Києві

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

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Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала двох юнаків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті

Служба безпеки України повідомляла про затримання 15-річного та 18-річного юнаків, які впродовж липня підпалили три військових автомобілі в Калуші та Долині.

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15-річний місцевий шукав у Телеграм-каналах способу швидко заробити грошей. Так, він натрапив на оголошення з пропозицією роботи від росіян, де йому запропонували кошти в обмін на співпрацю.

Для підпалу службових авто ЗСУ юнак залучив свого 18-річного родича, а обов’язковою умовою отримання оплати була наявність відео зі скоєнням злочину.