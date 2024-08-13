Унаслідок атак російської армії пошкоджені 1646 медзакладів, 215 із них зруйновані повністю й відновленню не підлягають, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Скільки медзакладів України знищила Росія за два з половиною роки повномасштабної війни

Вже понад два роки повномасштабної війни Росія продовжує атакувати українську цивільну інфраструктуру, у тому числі й медичну, а також тероризувати мирне населення.

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Росія щодня бомбардує українські лікарні, поліклініки, пологові будинки для створення додаткового навантаження на систему охорони здоров’я.

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Найбільших втрат зазнали медзаклади у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

Наразі отримати інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на ТОТ неможливо.

Росіяни також пошкодили 196, знищили 266 та захопили 125 автомобілів швидкої допомоги.

Відновлення медичної інфраструктури залишається пріоритетом для держави.

Україна відновила понад 500 пошкоджених росіянами медзакладів

Нині 530 медустанов відновлені повністю, а ще 355 – частково. Це медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень, зокрема вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо.

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Найбільше обʼєктів відбудували в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

У квітні в інтернеті масово поширювалося відео, де керівник КДБ Білорусі анонсував удар Росії по київських медичних закладах. Удари планувалися тому, що нібито в цих лікарнях перебували військові.

8 липня Росія завдала удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві. Подробиці про наслідки атаки читайте в матеріалі Kyiv Post тут.