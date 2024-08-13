"Укотре підкреслюю, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти", – зауважив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Наразі одна з родин відвідала Центр захисту прав дитини, де команда представників ГО, БФ та держорганів поспілкувалися щодо надання необхідної допомоги, а іншою родиною займалися наші працівники із регіонального представництва Черкаської області.

"Відчуття безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей, стало поштовхом батьків для виїзду на територію України", – пояснив Лубінець.

До родин у помешкання вривалися озброєні росіяни, які здійснювали безпідставні обшуки.

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В Україну повернули 6 українських дітей із Запорізької та Херсонської областей, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

З окупації повернули 8 дітей – що відомо

3 серпня з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули ще 5 дівчат та трьох хлопців.

Нині хлопці та дівчата разом зі своїми батьками у безпеці.

Для Сергія, одного з повернутих підлітків, це була друга спроба виїхати з окупації. На кордоні хлопця затримала російська поліція і погрожувала відправити до тюрми.

На допиті звинувачували хлопця в тому, що він говорить їм неправду й обіцяли привезти екстрасенса, щоб той його загіпнозував і він усе розповів.

Про репресії росіян щодо інших дітей дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.