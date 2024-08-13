Уряд Великої Британії не дозволив Україні використовувати далекобійні ракети Storm Shadow у межах наступу в Курській області попри значний тиск Президента України Володимира Зеленського, розповів The Telegraph анонімний представник канцелярії британського прем'єр-міністра.

Поки російські війська розпочинають контратаки на Курській лінії фронту, Зеленський знову звернувся до західних союзників з проханням дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ударів вглиб території Росії.

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Втім. за словами співрозмовника видання, “жодних змін не відбулося”.

“У позиції Великої Британії не відбулося жодних змін. Ми надаємо військову допомогу для підтримки чіткого права України на самооборону від незаконних нападів Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко розуміємо, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для оборони України”, - додає співрозмовник.

Більше по темі Україна може стати найсильнішим союзником НАТО Це пояснюється наявністю в Україні покладів рідкісних мінералів, зокрема літію та титанових руд.

Зазначається, що минулого місяця під час візиту до Великої Британії президент Зеленський просив сера Кіра Стармера зняти обмеження на використання боєприпасів із радіусом дії близько 250 кілометрів, адже Київ планує завдавати удари по аеродромах і логістичних вузлах далеко за лінією фронту, які Москва використовує для зміцнення своїх позицій в районі Курська.

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Колишній британський танковий командир Хеміш де Бреттон-Гордон каже, що ракети Storm Shadow зможуть вражати "залізничні вузли і ключові дороги, що ведуть до Курська, а також будь-які аеродроми в радіусі 100 миль (близько 160 км).

Позиція союзників щодо Storm Shadow під час наступу в Курській області

Позиція щодо використання ракет Storm Shadow залежить не лише від уряду Великої Британії, адже ракети виробляються у Франції, і Париж також має сказати своє слово щодо умов їхнього застосування.

Україна зверталась до США із проханням дозволити використання ракет далекого радіусу дії Atacms під час наступу на Курському напрямку, але поки що не отримала згоди.

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12 серпня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що обговорив із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню можливість зняття заборони на удари по військових цілях у Росії.

“Ми обговорили останні події на фронті. Наголосив на необхідності зняття заборони на ураження військових цілей на території противника”, - повідомив Умєров у понеділок на своїй сторінці в соцмережі.

Ракети Storm Shadow - що варто знати

Storm Shadow – спільна розробка Великої Британії та Франції (British Aerospace і Matra), що має дві основні модифікації з дальністю ураження до 250 кілометрів для експортного варіанту і до 500 (560) кілометрів для базового. У французькій армії вона відома як SCALP-EG. Дальність у 250 кілометрів є стандартом НАТО, але це значний прорив для ЗСУ та антиросійської коаліції.

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Бої в Курській області – що відомо

Наступ на область триває з вівторка 6 серпня.

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан задля применшення масштабів вторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

У ворожому міноборони 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує ЗСУ.

Український наступ, за даними АFP, був спрямований на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.

Білоруський Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що внаслідок удару з установок HIMARS по російських військах 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів.

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12 серпня Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив, що українські військові проводять операцію у Курській області.