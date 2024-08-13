Одинадцять юнаків і дівчат із тимчасово окупованого Стаханова на Луганщині відправили до РФ у оборонно-спортивний табір "Авангард", повідомили в Центрі національного спротиву.

Російський літній табір "Авангард" – що треба знати

Вихованці три тижні проходитимуть навчання з військової тактики, навчатимуться користуватися стрілецькою зброєю. Згідно з даними ЦНС, так Росія готує мобілізаційний ресурс для своєї армії.

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Раніше діти з тимчасово окупованої Херсонщини поїхали в Калмикію для навчання роботі з БпЛА на полі бою. У дитячий табір росіяни своєю чергою завезли безпілотники, які використовують у війні.

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"Залучення дітей до своєї загарбницької політики суперечить міжнародному праву і передбачає відповідальність за цей злочин", – нагадали в ЦНС.

З окупації повернули ще 6 українських дітей

Дітей із Запорізької та Херсонської областей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка.

А до їхніх родин у помешкання вривалися озброєні росіяни, які здійснювали безпідставні обшуки.

Одна з родин відвідала Центр захисту прав дитини, де команда представників ГО, БФ та держорганів поспілкувалися щодо надання необхідної допомоги, а іншою родиною займалися наші працівники із регіонального представництва Черкаської області.