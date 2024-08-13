Правоохоронці з України, Румунії та Молдови припинили діяльність міжнародного шахрайського колцентру, у якому пропонували інвестувати кошти у псевдоброкерські проєкти з можливістю нібито високих заробітків після здійснення невеликих вкладів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Українські правоохоронці у співпраці з міжнародними колегами ліквідували шахрайський колцентр - що відомо

У межах співпраці за процесуального керівництва Офісу генпрокурора українські правоохоронці спільно з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Республіки Молдова і Румунії припинили діяльність колцентру, учасники якого виманювали у громадян гроші (ст. 190 Кримінального кодексу України).

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Декілька громадян України разом з представниками інших держав забезпечували роботу чотирьох колцентрів зі штатною чисельністю близько 400 осіб у Молдові.

Вони пропонували інвестувати кошти у псевдоброкерські проєкти й обіцяли високі заробітки після здійснення невеликих вкладів.

У рекламних оголошеннях шахраї використовували зображення знаменитостей або офіційні логотипи великих місцевих банків. Це викликало у потенційних потерпілих довіру та дозволило ошукати велику кількість людей.

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Учасники злочинної групи пропонували встановити потерпілим на свої телефони мобільні додатки, які дозволяли їм отримати доступ до банківських рахунків потерпілих та переводити з них гроші.

За такою шахрайською схемою зловмисники ошукали потерпілих на суму понад 1,2 млн євро.

Спецоперацію з ліквідації колцентру провели одразу у трьох країнах - подробиці

Правоохоронці України, Румунії та Молдови 7 серпня одночасно провели спецоперацію з ліквідації діяльності шахрайських колцентрів.

Відбулося близько 70 обшуків на території цих країн у приміщеннях колцентрів, в офісних будівлях, а також за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Дев'ять із цих обшуків пройшли в Україні.

Вилучені понад 100 комп’ютерів, системні блоки, десятки телефонів, банківські картки, вогнепальна зброя, 10 автомобілів, а також близько 35 тис. доларів США.

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У Києві українські правоохоронці вилучили компʼютерну техніку, засоби звʼязку, а також понад 2,4 млн грн у гривневому еквіваленті.

У Молдові затримали 12 учасників організованої злочинної групи, серед яких двоє громадян України.

Правоохоронці продовжують збір доказової бази для встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності осіб та притягнення їх до відповідальності.