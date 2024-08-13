Напередодні польські винищувачі F-16 піднялися в небо для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20, який проводив розвідку в міжнародному просторі над Балтійським морем.

Про це пише PAP з посиланням на повідомлення Оперативного командування Збройних сил Польщі (DORSZ).

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Над Балтійським морем перехопили російський Іл-20 - що відомо

«12 серпня 2024 року чергова пара польських F-16 здійснила перехоплення і візуальну ідентифікацію літака Російської Федерації, який виконував політ над Балтійським морем. Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи польських територіальних вод», - йдеться у повідомленні.

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Перехоплення іноземного літака військовою авіацією передбачає наближення і встановлення візуального і радіоконтакту з іноземним літаком, який, наприклад, наближається до польського повітряного простору і з ним немає контакту.

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У такий спосіб пілоти винищувачів можуть ідентифікувати літак і скерувати його на визначений маршрут польоту.

Водночас у випадку більш серйозних ситуацій, наприклад, змусити його приземлитися в конкретному аеропорту.

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Перехоплення літаків РФ над Балтійським морем - подробиці

За останні місяці випадки перехоплення російських літаків у Балтійському регіоні польськими або союзницькими винищувачами траплялися кілька разів.

Російські розвідувальні літаки регулярно здійснюють польоти над Балтійським морем, злітаючи переважно з баз в районі Кенігсберга.

Також контроль за діяльністю російської авіації в регіоні проводить місія НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Зокрема, із 3 по 6 травня польські F-16 двічі здійснили перехоплення та супровід російського літака-розвідника Іл-20. Він вилетів з летовища в Калінінградській області та продовжив політ у міжнародному просторі над Балтійським морем, виконуючи розвідувальне завдання.