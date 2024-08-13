Військово-морські сили Румунії 12 серпня провели контрольовану деактивацію морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря на кордону з Україною.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Румунії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Румунії знешкодили міну у дельті Дунаю - що відомо

Вранці 12 липня місцева влада попередила ВМС Румунії про непізнаний об'єкт, який прибило до берега біля Гріндул-Кітук на південному сході Румунії. Ця територія є частиною дельти Дунаю, яку Румунія розділяє з Україною.

Advertisement

«Згідно з фотографіями, зробленими на місці, об’єкт, найімовірніше, є міною протидесантної дії типу ЯРМ (якірна річкова міна – ред.)», - йдеться в повідомленні оборонного відомства Румунії.

Зазначається, що Чорне море має вирішальне значення для транспортування зерна, нафти і нафтопродуктів і використовується Болгарією, Румунією, Грузією і Туреччиною, а також Україною і Росією.

У ВМС Румунії додали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було виявлено і знищено понад 100 дрейфуючих мін.

Туреччина, Румунія та Болгарія проводять розмінування в Чорному морі, щоб допомогти експорту з України - подробиці

З 1 липня країни НАТО розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема експорту українського зерна.

Advertisement

Тристороння угода між Болгарією, Румунією та Туреччиною - це ініціатива під керівництвом Стамбула, перша велика спільна акція чорноморських держав після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у певні райони Чорного моря внаслідок війни.