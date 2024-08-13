Партію латвійських БпЛА, вартість кожного з яких склала близько 1000 євро, обіцяли надіслати в українські підрозділи, які воюють під Краматорськом Донецької області.

"Коаліція дронів" – що варто знати

17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "Коаліція дронів".

Більше по темі ЄС виділяє €2 млн на нову ініціативу з гуманітарного розмінування України Українські інструкторки та бельгійські вівчарки малінуа будуть займатися розміновуванням деокупованих територій.

Крім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.

Також у межах саміту НАТО Нідерланди внесли 20 мільйонів євро до спільного фонду коаліції дронів.

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Вже 17 червня Латвія надала ЗСУ першу партію безпілотників, закуплених у межах "Коаліції дронів". До того ж, уряд країни оголосив про зобов'язання внести цього року 20 млн євро на реалізацію цієї ініціативи.

Під час саміту НАТО члени коаліції безпілотників підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації співробітництва, розвитку безпілотних технологій та їх застосування для підтримки України та зміцнення обороноздатності країн-членів альянсу.