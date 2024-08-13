Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про передачу Україні нового пакета безпілотників латвійського виробництва.
Відповідне фото він опублікував у соцмережі Х.
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Україна отримає дрони від Латвії - що відомо
Безпілотники передають Україні в межах міжнародної "Коаліції дронів".
"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різноманітних бойових завдань", – написав Спрудс.
У липні завдяки ініціативі голови міністерства закордонних справ Латвії Байби Браже, латвійський уряд передав Україні 100 FPV-дронів.
Партію латвійських БпЛА, вартість кожного з яких склала близько 1000 євро, обіцяли надіслати в українські підрозділи, які воюють під Краматорськом Донецької області.
Gatava nākamā dronu pakotne! Ap 500 Latvijā ražotu dronu sniegs atbalstu— Andris Spruds (@AndrisSpruds) August 13, 2024
🇺🇦ukraiņiem dažādu kaujas uzdevumu veikšanā. #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/QLPxMkKugn
"Коаліція дронів" – що варто знати
17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "Коаліція дронів".
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Крім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.
Також у межах саміту НАТО Нідерланди внесли 20 мільйонів євро до спільного фонду коаліції дронів.
Вже 17 червня Латвія надала ЗСУ першу партію безпілотників, закуплених у межах "Коаліції дронів". До того ж, уряд країни оголосив про зобов'язання внести цього року 20 млн євро на реалізацію цієї ініціативи.
Під час саміту НАТО члени коаліції безпілотників підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації співробітництва, розвитку безпілотних технологій та їх застосування для підтримки України та зміцнення обороноздатності країн-членів альянсу.