З початку повномасштабного вторгнення Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у війську близько 20 зразків бойових броньованих машин, створених за принципом MRAP.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).

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Для ЗСУ кодифікували близько 20 зразків бойових бронемашин - що відомо

У Міноборони зазначили, що для потреб українських захисників допуск до експлуатації отримали зразки бронемашин, випущені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії, Туреччини тощо.

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"Арсенал броньованих засобів українського війська поповнила й продукція українських виробників сектору ОВТ, створена за технологією MRAP", - йдеться в повідомленні.

Бронемашини MRAP (англ. Mine Resistant Ambush Protected – захист проти мін і засідок) – клас військової техніки з посиленим балістичним захистом корпусу.

Форма днища таких машин пристосована для розсіювання енергії вибуху мін чи саморобних вибухових пристроїв. Крім того, вони мають спеціальні амортизаційні сидіння для екіпажу та десанту.

Такі бронемашини складаються з капсули, що забезпечує захист особового складу під час підриву.

Двигун та колеса виступають у ролі вибухопоглинаючих елементів, які беруть на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність модуля.

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До експлуатації в ЗСУ допустили реактивний вогнемет українського виробництва - подробиці

Напередодні у Міноборони України кодифікували і допустили до експлуатації у Збройних силах України піхотний реактивний вогнемет, який розробили фахівці однієї з установ сектору оборонно-промислового комплексу.

Вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. Вибух цієї гранати еквівалентний детонації артилерійського снаряду великого калібру.

У місці влучання з’являється шар вогню об’ємом близько п’ятнадцяти кубічних метрів і утворюється область підвищеного тиску.