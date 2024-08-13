Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна навіднику бомбових ударів по Силах оборони України на Покровському напрямку.

Чоловік надавав Федеральній службі безпеки (ФСБ) РФ інформацію про дислокацію ЗСУ, повідомляє прессцентр Служби безпеки України (СБУ).

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В Україні судили коригувальника ФБР РФ - що відомо

Жителя Мирнограда Донецької області дистанційно завербувала Федеральна служба безпеки РФ.

Чоловік передавав російським загарбникам геолокації українських штабів та опорних пунктів на Покровському напрямку.

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Також «під прицілом» були вогневі позиції реактивної артилерії і пункти базування бронетанкової техніки Збройних сил України.

Агент обходив прифронтову територію, де відстежував позиції українських захисників, після чого робив відповідні позначки на гугл-картах та пересилав їх своєму куратору з ФСБ.

Більше по темі СБУ затримала двох юнаків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті Вони підпалювали військові джипи й пікапи, які перебували на техобслуговуванні на Прикарпатті.

За переданими фігурантом координатами росіяни готували прицільні удари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Правоохоронці зібрали на затриманого доказову базу. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

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СБУ викрила інформаторку РФ, яка шпигувала за оборонними лініями ЗСУ на Донеччині - подробиці

Служба безпеки затримала на Донеччині інформаторку військової розвідки РФ, яка передавала росіянам локації оборонних ліній підрозділів ЗСУ на Покровському напрямку.

Жінка фіксувала місця базування Сил оборони та випитувала інформацію у місцевих жителів.

Найбільше російську розвідку цікавили координати укріпрайонів і бойових позицій артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи РФ.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років ув'язнення.