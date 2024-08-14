Правоохоронці України та Молдови викрили вісьмох шахраїв, які з 2023 року "продали" українським військовим, членам їхніх сімей та волонтерам неіснуючі автомобілі й дрони на суму понад 46 млн гривень, повідомили в Національній поліції України.

Нацполіція затримала шахраїв, які "продали" ЗСУ вигадані дрони й автівки

Вісім осіб віком від 17 до 46 років з початку повномасштабного вторгнення спершу жили на території Одеської області, але згодом переїхали до Республіки Молдова, звідки почали ралізовувати шахрайські схеми.

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Фото: Національна поліція України

Групу організував 34-річний росіянин, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на платформах із продажу та рекламну кампанію для поширення послуг в інтернеті.

Фігуранти розміщували оголошення про продаж автівок чи дронів для ЗСУ за привабливими цінами і потім домовлялися про передплату за відправлення з-за кордону.

Від покупців вони вимагали документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності, а отримавши від них кошти, насміхалися з потерпілих і видаляли листування та блокували замовників.

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Гроші знімали в банкоматах Молдови або використовували їх при онлайн-розрахунках. отримані кошти легалізували шляхом придбання транспортних засобів преміум-класу та золотих виробів.

Під час обшуків була вилучена готівка — близько 250 тис. гривень і 61 тис. доларів США, а також 20 транспортних засобів преміум-класу, близько 5 кг золотих виробів, мобільні телефони, понад 80 карток банків Молдови, України та Росії, зброя, чорнові записи й комп’ютерна техніка.

Фото: Національна поліція України

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Яке покарання загрожує злочинній групі в Молдові

Правоохоронці встановили 67 епізодів злочинної діяльності, попередньо встановлена сума збитків перевищила 46 млн грн.

Вісьмох членів злочинної групи вдалося затримати на території Молдови. Їм та їхньому спільнику оголошено підозри за ч. 6 ст. 190 Кримінального кодексу Молдови.

Українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

У Дніпрі затримали шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ

Нагадаємо, що Служба безпеки та Національна поліція затримали шахраїв, які викрадали кошти з банківських рахунків загиблих військовослужбовців ЗСУ.

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Зловмисники знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судово-медичну експертизу до Дніпра.

Для цього вони залучили працівника обласного бюро судмедекспертизи. Він викрадав особисті речі полеглих воїнів на території моргу.

Вони входили до банківських додатків і переводили гроші на власні рахунки, а також оформлювали онлайн-кредити.