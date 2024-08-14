Росія масово переправляє до Курської області гуманітарні вантажі, передбачені для тимчасово окупованих територій України, повідомили в Центрі національного спротиву.

Росіяни перенаправляють гуманітарні вантажі на Курську область

Перенаправлення подається як ініціатива від населення ТОТ. Водночас місцевим росіяни відмовляють у постачанні допомоги.

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"Не секрет, що для Кремля українці не є пріоритетом, і гуманітарна допомога на ТОТ має функцію шантажу та підкупу лояльності населення", − пояснили в Центрі.

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У ЦНС наголосили, що потреби етнічних росіян для РФ мають вищий пріоритет, адже Кремль усвідомлює, що ТОТ − не Росія.

Атака на Курську область − що відомо

Наступ на область триває з 6 серпня.

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, щоб применшити масштаби вторгнення в Курську область, а також запобігти паніці чи негативній реакції всередині країни.

Більше по темі Росія почала перекидати війська з Калінінграда в Курську область Наразі країни-партнери не обмежують Україну в наступальних діях у Курській області.

Міноборони Росії 6 серпня повідомило, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує Збройні сили України.

За даними АFP, країнський наступ був націлений на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.

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Повідомлялося, що внаслідок удару з установок HIMARS по російських військах 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів.

12 серпня Президент України повідомив про операцію в Курській області, а згодом заявив, що під контролем України перебувають 74 населені пункти у Курській області.