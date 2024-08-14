621 компанія позбавилась російського сліду від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що 220 компаній більше, ніж у серпні минулого року, повідомив Опендатабот.

Скільки українських компаній видалили власників з РФ зі своїх даних

Від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну даних у компаніях з власниками з Росії. Якщо зміни власників були внесені незаконно, російський бізнес продовжуватиме діяти в Україні.

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У Департаменті державної реєстрації Міністерства юстиції заявили, що Департаментом наразі проводиться перевірка щодо цих компаній, однак у більшості не встановлено порушень законодавства.

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За даними Опендатабот, є і попередньо виявлені порушення, тому вже призначили 3 камеральні перевірки реєстраційних дій щодо 7 бізнесів. Якщо зміна даних була незаконною, на нотаріуса або реєстратора, який проводив ці дії, чекає застосування санкцій, зокрема блокування та анулювання доступу до Єдиного державного реєстру.

"Ми слідкуватимемо за подальшим розвитком подій", − запевнили в Опендатабот.

Інфографіка: Опендатабот

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Скільки бізнесів стали фігурантами кримінальних справ за минулий рік

В України у 2023 році відкрили 43 138 кримінальних проваджень щодо бізнесу, що є найбільшим показником із 2012 року.

Шість компаній фігурували в справах про легалізацію доходів, отриманих неправомірним шляхом, чотири – у справах про колабораційну діяльність.

2 839 компаній стали фігурантами у кримінальних провадженнях вже цього року, з них одна згадується в контексті звинувачення у держзраді, три – за колабораціонізм, а 10 – за відмивання коштів.