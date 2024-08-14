У ніч проти 14 серпня на території Курської області (РФ) зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
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Українські воїни знищили Су-34 на Курщині - що відомо
"Сьогодні вночі на території Курської області (РФ), під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що робота з ліквідації російських окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно.
Україна використала Су-27 для ударів по Курській області - подробиці
Літак Су-27 ЗСУ завдав удару по російському командному пункту в селищі Тьоткіно, що за кілька кілометрів на північ від лінії фронту в Курській області.
У Forbes припускають, що удару завдавав літак Су-27, а не один із нещодавно переданих Україні літаків Lockheed Martin F-16 американського виробництва.
Україна може бити фінською зброєю по Курщині - президент Фінляндії
Наступ ЗСУ у Курській області − що варто знати
Бойові дії у регіоні тривають з 6 серпня.
Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.
У міноборони РФ 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує ЗСУ.
Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що через удар із установок HIMARS по військах Росії 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області ворог міг втратити до півтисячі солдатів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що під контролем ЗСУ перебувають наразі 74 населених пунктів у Курській області.