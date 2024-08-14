14 серпня голові державного органу зі спеціальним статусом серпня оголосили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Він не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Телеграмі.

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Очільник АМКУ Кириленко підозрюється у незаконному збагаченні - що відомо

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру чиновнику за погодженням прокурора САП.

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Низка медіа з посиланням на власні джерела зазначає, що йдеться про Павла Кириленка.

Слідство встановило, що у 2020-2023 роках він, обіймаючи посаду керівника облдержадміністрації, набув 21 об’єкт нерухомого майна та автомобіль преміум-класу, право власності на які зареєстрував на родичів своєї дружини.

Посадовець придбав у Києві та Ужгороді сім квартир загальною площею 688,5 кв. м, будинок площею понад 220 кв. м, дві земельні ділянки під Києвом, два гаражні бокси, шість паркувальних місць, три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3.

Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити такі покупки.

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Різниця між вартістю вказаного майна і наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.

З метою приховування факту незаконного збагачення посадовець не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Приводом для розслідування САП та НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода"

Дії Кириленка кваліфіковані за

ст. 368-5 (набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи)

ч. 2 ст. 366-2 (умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

В Україні викрили схему розкрадання коштів армії на 138 млн грн - подробиці

Під час масштабної спецоперації у рамках розслідування щодо розкрадання 138 млн грн, виділених на потреби армії, українські правоохоронці провели 70 обшуків та повідомили 30 підозр службовцям по всій Україні.

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Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України.

Правоохоронці також викрили окремих службовців на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.