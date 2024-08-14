Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президентові про ситуації на всіх основних напрямках, особливо Торецькому та Покровському, а також про операцію в Курській області.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Telegram.
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ЗСУ просунулись у Курській області - що відомо
«Ранкова доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх основних напрямках, особливо Торецькому та Покровському, а також щодо операції в Курській області. На жодну секунду не забуваємо про наш схід. Доручив головкому підсилити напрямок із пакетів, що постачаються зараз партнерами», – зазначив він.
Президент зазначив, що у Курській області ЗСУ просуваються «від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби».
«І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період. Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат», - зауважив Зеленський.
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Наступ ЗСУ у Курській області − що варто знати
Бойові дії у регіоні тривають з 6 серпня.
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