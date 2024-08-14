Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президентові про ситуації на всіх основних напрямках, особливо Торецькому та Покровському, а також про операцію в Курській області.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Telegram.

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ЗСУ просунулись у Курській області - що відомо

«Ранкова доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх основних напрямках, особливо Торецькому та Покровському, а також щодо операції в Курській області. На жодну секунду не забуваємо про наш схід. Доручив головкому підсилити напрямок із пакетів, що постачаються зараз партнерами», – зазначив він.

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Президент зазначив, що у Курській області ЗСУ просуваються «від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби».

«І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період. Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат», - зауважив Зеленський.

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Наступ ЗСУ у Курській області − що варто знати

Бойові дії у регіоні тривають з 6 серпня.

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

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У міноборони РФ 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує ЗСУ.

Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що через удар із установок HIMARS по військах Росії 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області ворог міг втратити до півтисячі солдатів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під контролем ЗСУ перебувають наразі 74 населених пунктів у Курській області.

У ніч проти 14 серпня на території Курської області (РФ) зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

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