Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президентові про ситуації на всіх основних напрямках, особливо Торецькому та Покровському, а також про операцію в Курській області.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Telegram.

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ЗСУ просунулись у Курській області - що відомо

«Ранкова доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх основних напрямках, особливо Торецькому та Покровському, а також щодо операції в Курській області. На жодну секунду не забуваємо про наш схід. Доручив головкому підсилити напрямок із пакетів, що постачаються зараз партнерами», – зазначив він.

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Президент зазначив, що у Курській області ЗСУ просуваються «від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби».

«І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період. Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат», - зауважив Зеленський.