Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що створення буферної зони на території Курської області захистить прикордонні громади України від щоденних ворожих обстрілів. Зокрема, Сумщину, яка зазнає активних обстрілів останнім часом.

Про це він повідомив у Телеграмі.

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На Сумщині евакуації підлягає населення зі 183 населених пунктів - що відомо

За його словами, упродовж лише цього літа росіяни завдали понад дві тисячі ударів по території Сумської області. Застосовували ракети, артилерію, КАБи, ударні дрони, міномети.

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“Через постійний російський терор першочерговій евакуації підлягає населення зі 183 населених пунктів 15 територіальних громад Сумської області”, - зауважив очільник МВС.

Вже евакуйовано понад 20 тисяч людей, з яких майже 2,5 тисячі дітей.

“Створення буферної зони на території Курської області - крок, який покликаний захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів”, - наголосив Клименко.

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За його словами, жителі населених пунктів у зоні проведення оборонної операції були покинуті Росією без найнеобхіднішого.

“Зараз військові надають МВС інформацію щодо потреб у забезпеченні місцевих питною водою, продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, щоб у координації з іншими відповідними органами ми змогли якнайшвидше організувати гумдопомогу”, - заявив голова МВС.