Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що створення буферної зони на території Курської області захистить прикордонні громади України від щоденних ворожих обстрілів. Зокрема, Сумщину, яка зазнає активних обстрілів останнім часом.
Про це він повідомив у Телеграмі.
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На Сумщині евакуації підлягає населення зі 183 населених пунктів - що відомо
За його словами, упродовж лише цього літа росіяни завдали понад дві тисячі ударів по території Сумської області. Застосовували ракети, артилерію, КАБи, ударні дрони, міномети.
“Через постійний російський терор першочерговій евакуації підлягає населення зі 183 населених пунктів 15 територіальних громад Сумської області”, - зауважив очільник МВС.
Вже евакуйовано понад 20 тисяч людей, з яких майже 2,5 тисячі дітей.
“Створення буферної зони на території Курської області - крок, який покликаний захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів”, - наголосив Клименко.
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За його словами, жителі населених пунктів у зоні проведення оборонної операції були покинуті Росією без найнеобхіднішого.
“Зараз військові надають МВС інформацію щодо потреб у забезпеченні місцевих питною водою, продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, щоб у координації з іншими відповідними органами ми змогли якнайшвидше організувати гумдопомогу”, - заявив голова МВС.
Україна створює гуманітарні коридори у прикордонні Сумщини — Верещук
Віцепремʼєр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що проводяться консультації щодо відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб, як у бік Росії, так і в бік України, а також допуску міжнародних гуманітарних організацій.
"Силами українських військових планується проведення гуманітарних операцій з метою підтримки цивільних осіб у межах зазначеної зони, відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: як у бік Росії, так і в бік України", - написала Верещук.
Вона нагадала, що сили оборони України з метою захисту прикордонних областей, насамперед прикордоння Сумщини, створюють зону безпеки на території РФ, прилеглій до території України.
Верещук зауважила, що цивільні росіяни, які перебувають у межах зазначеної зони, «знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується».
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Рада оборони області на своєму засіданні 6 серпня ухвалила рішення рішення про евакуацію 6 000 цивільних осіб, домівки яких потрапляють у зону російського вогневого ураження, зокрема, з Краснопільської, Миколаївської сільської, Миропільської, Юнаківської та Хотінської громад.
"У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати – у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян", – зазначав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.