З березня 2022 року російські правохоронці склали понад 10 тисяч протоколів за статтею про «дискредитацію» армії за антивоєнні висловлювання та виступи, пише Укрінформ з посиланням на дослідження Медіазони.

Росія штрафує за антивоєнні висловлювання та виступи - що відомо

Перші протоколи було складено на початку березня 2022 року. Менше ніж за місяць іхнє число перевалило за тисячу.

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До кінця 2022 року таких протоколів було вже понад 5,6 тисяч, до кінця 2023 року — 8,5 тисяч. Десятитисячний протокол надійшов до суду на початку серпня 2024 року.

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Видання зазначає, що штраф за статтею про «дискредитацію» армії для фізичних осіб становить 30-50 тисяч рублів (близько $215-360).

На кінець 2023 року загальна сума штрафів, призначених за цією статтею Кодексу адміністративних правопорушень, становила 227,837 млн рублів (2,58 млн дол.).

За повторний антивоєнний виступ протягом року після першого штрафу передбачено кримінальну відповідальність - за статтею Карного кодексу РФ. За даними «ОВД-Інфо», кримінальні справи за цією статтею вже порушено проти 194 осіб.

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У Росії затримали туриста, який був одягнений у світшот з українською символікою - подробиці

У червні у Москві затримали іранського туриста Хідарі Хоссіна, одягненого у світшот Balenciaga з прапором України, тризубами та закликом допомагати українським біженцям.

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Його доставили до відділу поліції «Китай-город», де на нього склали адміністративний протокол про «дискредитацію» армії РФ. Матеріали передали до Тверського суду Москви.

Пізніше з'явилося уточнення, що суд визнав іранця винним у «дискредитації» армії РФ і оштрафував його за світшот Balenciaga з українською символікою на 50 тисяч рублів ($560).