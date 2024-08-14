«Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував. Але військові контррозвідники із 13 Головного управління СБУ полюють саме за такими рідкісними цілями. Тож і цього разу змогли вистежити РЛС і навести на неї вогонь на знищення», - ідеться у повідомленні.

Її вартість залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.

Бійці СБУ, які працюють на гарячих напрямках фронту, вистежили та скоригували вогонь по ворожій РЛС дальнього виявлення 39Н6 «Каста-2Е2».

Росія намагалася заховали техніку, проте наші воїни її вполювали, повідомили у СБУ .

У СБУ зауважили, що зробити це допомогли донати українців. Адже цей комплект техніки для розвідки та вистежування ворожих РЛС був придбаний Фондом «Повернись живим» за рахунок волонтерських внесків і переданий підрозділу СБУ, який полює за радарами.

Більше по темі Україна завдала найбільшого удару по військових аеродромах РФ за всю війну Джерело Kyiv Post у СБУ повідомило про атаку на військові летовища Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглебськ.

З початку повномасштабної війни різні підрозділи СБУ загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.

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Дрони СБУ та Сили оборони уразили військові аеродроми у Росії - що варто знати

Безпілотники СБУ та Сил оборони (ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ) в ніч проти 14 серпня уразили чотири військові аеродроми у Росії.

Це найбільша атака на російські військові летовища за всю війну.



Як зазначили джерела Kyiv Post у СБУ, «весела» нічка була на летовищах Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглебск.